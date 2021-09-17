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Индикаторы

CCIOnMA Four Colors - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1935
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Серия индикаторов 'Four Colors'. Теперь индикатор 'CCIOnMA' (индикатор iCCI построенный по индикатору iMA) в виде цветной гистограммы. Для наглядности, насколько быстрее отрабатывает 'CCIOnMA' относительно iMA, на график (в основное окно) добавлен индикатор iMA:

CCIOnMA Four Colors

Рис. 1. CCIOnMA Four Colors и Moving Average

Принцип раскраски:

      /*
       'CCI' > previous CCI && 'CCI' < 0.0 -> 'Color'=1.0
       'CCI' > previous CCI && 'CCI' > 0.0 -> 'Color'=2.0
       'CCI' < previous CCI && 'CCI' > 0.0 -> 'Color'=3.0
       'CCI' < previous CCI && 'CCI' < 0.0 -> 'Color'=4.0
      */


Bollinger Bands Two Candles Arrow EA Bollinger Bands Two Candles Arrow EA

Стратегия по пользовательскому индикатору 'Bollinger Bands Two Сandles Arrow'

Fractals Alert Fractals Alert

Alert и музыкальный файл при появлении фрактала

The HighPass - LowPass Roofing Filter The HighPass - LowPass Roofing Filter

Индикатор "The HighPass - LowPass Roofing Filter" был создан John Ehlers и опубликован в "Cycle Analytics For Traders" стр. 78

Even more space Even more space

Скрипт - утилита. Сдвигает бары относительно правого края. Скрывает шкалу цен и времени.