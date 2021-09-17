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CCIOnMA Four Colors - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Серия индикаторов 'Four Colors'. Теперь индикатор 'CCIOnMA' (индикатор iCCI построенный по индикатору iMA) в виде цветной гистограммы. Для наглядности, насколько быстрее отрабатывает 'CCIOnMA' относительно iMA, на график (в основное окно) добавлен индикатор iMA:
Рис. 1. CCIOnMA Four Colors и Moving Average
Принцип раскраски:
/*
'CCI' > previous CCI && 'CCI' < 0.0 -> 'Color'=1.0
'CCI' > previous CCI && 'CCI' > 0.0 -> 'Color'=2.0
'CCI' < previous CCI && 'CCI' > 0.0 -> 'Color'=3.0
'CCI' < previous CCI && 'CCI' < 0.0 -> 'Color'=4.0
*/
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