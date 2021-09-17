Идея индикатора

Серия индикаторов 'Four Colors'. Теперь индикатор 'CCIOnMA' (индикатор iCCI построенный по индикатору iMA) в виде цветной гистограммы. Для наглядности, насколько быстрее отрабатывает 'CCIOnMA' относительно iMA, на график (в основное окно) добавлен индикатор iMA:





Рис. 1. CCIOnMA Four Colors и Moving Average

Принцип раскраски:



