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Avocado - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2265
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Советник на заданном таймфрейме 'Working timeframe' в момент рождения нового бара проверяет свечной паттерн из трёх свечей.

    Avocado

    Рис. 1. Avocado, сигнал BUY


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

    В параметре 'Trailing on ...' задаётся режим работы трейлинга: или на каждом тике ('bar #0 (at every tick)' или только в момент рождения нового бара ('bar #1 (on a new bar)'). Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

    Position size management (lot calculation)

    Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

    Additional features:

    Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.

    ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)

    Additional features

    За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

    Momentum smoothing Dot Momentum smoothing Dot

    Добавлен новый стиль рисования - точка. Отображает места перегиба индикатора

    Candle formation Candle formation

    Показать как формировалась свеча - какая цена (High или Low) была сформирована первой

    Fractals Alert Fractals Alert

    Alert и музыкальный файл при появлении фрактала

    Bollinger Bands Two Candles Arrow EA Bollinger Bands Two Candles Arrow EA

    Стратегия по пользовательскому индикатору 'Bollinger Bands Two Сandles Arrow'