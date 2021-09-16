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Fractals Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Проиграть звук и выдать Alert, когда появляется фрактал.
Рис. 1. Fractals Alert
В Alert выводится время бара, на котором появился фрактал и тип фрактала (UP или DOWN).
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Добавлен новый стиль рисования - точка. Отображает места перегиба индикатора
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