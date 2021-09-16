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Индикаторы

Fractals Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2614
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

Проиграть звук и выдать Alert, когда появляется фрактал. 

Fractals Alert

Рис. 1. Fractals Alert

В Alert выводится время бара, на котором появился фрактал и тип фрактала (UP или DOWN).


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Добавлен новый стиль рисования - точка. Отображает места перегиба индикатора

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