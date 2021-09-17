Этот фильтр позволит узнать, в каком направлении возможен тренд. Если он падает ниже 0, то скорее всего нисходящий тренд, а если поднимается выше 0, то это восходящий тренд.

Покупайте, когда линия индикатора окрашена зеленым и продавайте, когда красным.



Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!



