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The HighPass - LowPass Roofing Filter - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Andrei NovichkovРазработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
- Просмотров:
- 2028
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Этот фильтр позволит узнать, в каком направлении возможен тренд. Если он падает ниже 0, то скорее всего нисходящий тренд, а если поднимается выше 0, то это восходящий тренд.
Покупайте, когда линия индикатора окрашена зеленым и продавайте, когда красным.
Покупайте, когда линия индикатора окрашена зеленым и продавайте, когда красным.
Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!
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