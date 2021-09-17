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Индикаторы

The HighPass - LowPass Roofing Filter - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
2028
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот  фильтр позволит узнать, в каком направлении возможен тренд. Если он падает ниже 0, то скорее всего нисходящий тренд, а если поднимается выше 0, то это восходящий тренд.

Покупайте, когда линия индикатора окрашена зеленым и продавайте, когда красным.

Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!



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