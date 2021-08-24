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MA Color N Bars Force Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Развитие индикатора Force Arrow Chart
- теперь сигналы фильтруются при помощи пользовательского индикатора MA Color N Bars
Индикатор указывает уровни для размещения отложенных ордеров 'Buy stop' и 'Sell stop'.
Рис. 1. MA Color N Bars Force Arrow
Рекомендуется немного сдвигать отложенный ордер от указанной цены для уменьшения ложных пробоев.
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