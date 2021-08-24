Идея индикатора

Развитие индикатора Force Arrow Chart

теперь сигналы фильтруются при помощи пользовательского индикатора MA Color N Bars

Индикатор указывает уровни для размещения отложенных ордеров 'Buy stop' и 'Sell stop'.





Рис. 1. MA Color N Bars Force Arrow

Рекомендуется немного сдвигать отложенный ордер от указанной цены для уменьшения ложных пробоев.