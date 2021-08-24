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Индикаторы

MA Color N Bars Force Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1741
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Развитие индикатора Force Arrow Chart

  • теперь сигналы фильтруются при помощи пользовательского индикатора MA Color N Bars

Индикатор указывает уровни для размещения отложенных ордеров 'Buy stop' и 'Sell stop'.

    MA Color N Bars Force Arrow

    Рис. 1. MA Color N Bars Force Arrow

    Рекомендуется немного сдвигать отложенный ордер от указанной цены для уменьшения ложных пробоев.

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