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Индикаторы

The Fisher Transform Indicator - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
2175
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Покупайте, когда линия индикатора окрашена зеленым и продавайте, когда красным.

Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!


RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization

Индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - ищет моменты ВЫХОДА из зон перепроданности и перекупленности. Введён дополнительный фильтр: трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA). Теперь с визуализацией iMA и iRSI на графике

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Серия 'LiDo' - к индикатору StdDev добавлен буфер, который отрисовывает точки

iAO Support And Resistance EA 2 iAO Support And Resistance EA 2

Торговая стратегия по индикатору iOA (Awesome Oscillator, AO). Работа отложенными Stop ордерами

MA Color N Bars Force Arrow MA Color N Bars Force Arrow

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