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Half Trend New - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор
Смена тренда отображается стрелками ('Up' и 'Down')
Рис. 1. Half Trend
MA Color N Bars Force Arrow
Развитие сигнального индикатора 'Force Arrow Chart' - теперь сигнал фильтруется при помощи пользовательского индикатора 'MA Color N Bars'iAO Support And Resistance EA 2
Торговая стратегия по индикатору iOA (Awesome Oscillator, AO). Работа отложенными Stop ордерами
Half Trend New EA
Простая стратегия на базе пользовательского индикатора 'Half Trend New'Difference Two iMA
Индикатор разницы между быстрой ('Fast') и медленной ('Slow') iMA (Moving Average)