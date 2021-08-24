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Индикаторы

Half Trend New - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
5910
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор

Смена тренда отображается стрелками ('Up' и 'Down')

    Half Trend New

    Рис. 1. Half Trend

      MA Color N Bars Force Arrow MA Color N Bars Force Arrow

      Развитие сигнального индикатора 'Force Arrow Chart' - теперь сигнал фильтруется при помощи пользовательского индикатора 'MA Color N Bars'

      iAO Support And Resistance EA 2 iAO Support And Resistance EA 2

      Торговая стратегия по индикатору iOA (Awesome Oscillator, AO). Работа отложенными Stop ордерами

      Half Trend New EA Half Trend New EA

      Простая стратегия на базе пользовательского индикатора 'Half Trend New'

      Difference Two iMA Difference Two iMA

      Индикатор разницы между быстрой ('Fast') и медленной ('Slow') iMA (Moving Average)