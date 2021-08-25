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Half Trend New EA - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник получает сигналы от пользовательского индикатора Half Trend New, индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe'.
Торговые сигналы:
Ждём появление стрелок у индикатора тренда. Стрелка в буфере 'Up' - сигнал на открытие BUY, стрелка в буфере 'Down' - сигнал на открытие SELL. Советник не может держать в рынке более одной позиции. Если есть позиция противоположная сигналу - то сначала будет закрыта противоположная позиция, а потом сразу отработает сигнал. В советнике есть Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг.
Рис. 1. Half Trend New EA. Сигнал и открытие позиции BUY
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный постоянный.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Индикатор трендаMA Color N Bars Force Arrow
Развитие сигнального индикатора 'Force Arrow Chart' - теперь сигнал фильтруется при помощи пользовательского индикатора 'MA Color N Bars'
Индикатор разницы между быстрой ('Fast') и медленной ('Slow') iMA (Moving Average)TimeDaylightCorrections
Функция смещения Ролловера на 1 час во время перехода на зимнее/летнее время.