Торговая стратегия

Советник получает сигналы от пользовательского индикатора Half Trend New, индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe'.

Торговые сигналы:

Ждём появление стрелок у индикатора тренда. Стрелка в буфере 'Up' - сигнал на открытие BUY, стрелка в буфере 'Down' - сигнал на открытие SELL. Советник не может держать в рынке более одной позиции. Если есть позиция противоположная сигналу - то сначала будет закрыта противоположная позиция, а потом сразу отработает сигнал. В советнике есть Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг.





Рис. 1. Half Trend New EA. Сигнал и открытие позиции BUY





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный постоянный.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.