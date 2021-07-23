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Индикаторы

Force Arrow Chart - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2394
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора-утилиты

Индикатор указывает уровни для размещения отложенных ордеров 'Buy stop' и 'Sell stop'.

    Force Arrow Chart

    Рис. 1. Force Arrow Chart

    Рекомендуется намного сдвигать отложенный ордер от указанной цены для уменьшения ложных пробоев.

      Bar Difference Bar Difference

      Гистограмма разницы между телом текущей и предыдущей свечи

      Trailing iMA Panel Trailing iMA Panel

      Советник-утилита в виде панели на базе класса CDialog. Трейлинг по индикатору iMA (Moving Average, MA)

      Intersection iMA and Trailing Intersection iMA and Trailing

      Сигнал на пересечении индикатора iMA ценой Close бара #0. Трейлинг позиции

      Smoothing Average Delta Smoothing Average Delta

      Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатора