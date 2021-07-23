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Force Arrow Chart - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора-утилиты
Индикатор указывает уровни для размещения отложенных ордеров 'Buy stop' и 'Sell stop'.
Рис. 1. Force Arrow Chart
Рекомендуется намного сдвигать отложенный ордер от указанной цены для уменьшения ложных пробоев.
Bar Difference
Гистограмма разницы между телом текущей и предыдущей свечиTrailing iMA Panel
Советник-утилита в виде панели на базе класса CDialog. Трейлинг по индикатору iMA (Moving Average, MA)
Intersection iMA and Trailing
Сигнал на пересечении индикатора iMA ценой Close бара #0. Трейлинг позицииSmoothing Average Delta
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA). Сигнал при достаточном удалении цены от индикатора