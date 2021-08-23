Торговая стратегия

Доработка первой версии ( Awesome Oscillator Support And Resistance EA ) -

добавлена визуализация - при ' Use indicators visualization ' в ' true ' на график добавляется индикатор iAO. После этого можно откорректировать индикатор: например изменить толщину и цвет гистограммы - при переключении таймфрейма индикатор остаётся на графике и сохранят настройки толщины и цвета гистограммы. При удалении советника с графика индикатор удаляется

' в ' ' на график добавляется индикатор iAO. После этого можно откорректировать индикатор: например изменить толщину и цвет гистограммы - при переключении таймфрейма индикатор остаётся на графике и сохранят настройки толщины и цвета гистограммы. При удалении советника с графика индикатор удаляется трейлинг и поиск сигналов внутри бара идёт на каждом тике (а не как ранее - с минимальной паузой 10 секунд)

Советник работает по индикатору iAO (Awesome Oscillator, AO) и выставляет отложенные Stop ордера. Отложенный ордер может быть выставлен только если в направлении ордера нет позиции и другого отложенного ордера. Например, отложенный ордер Buy stop будет выставлен только если в рынке нет Buy stop ордеров и нет позиций BUY.

Торговые сигналы:

Бар #0 - самый правый бар на графике.

Пример поиска сигнала только в момент рождения нового бара. Когда iAO выше нулевой линии ожидаем появление красного столбика после зеленого

(AO#1 > 0.0) && (AO#1 < AO#2 && AO#2 > AO#3),

если же iAO ниже нулевой линии - ожидаем зелёный столбик после красного

(AO#1 < 0.0) && (AO#1 > AO#2 && AO#2 < AO#3)





Рис. 1. Разметка на графике

Линии на рисунке:

AO Resistance - горизонтальная линия сопротивления (строится по максимальному значению цены High)

- горизонтальная линия сопротивления (строится по максимальному значению цены High) AO Support - горизонтальная линия поддержки (строится по минимальному значению цены Low)

- горизонтальная линия поддержки (строится по минимальному значению цены Low) AO Positive - вертикальная линия, отмечает бар на котором гистограмма пересекла нулевую линию снизу-вверх

- вертикальная линия, отмечает бар на котором гистограмма пересекла нулевую линию снизу-вверх AO Negative - вертикальная линия, отмечает бар на котором гистограмма пересекла нулевую линию сверху-вниз

ВНИМАНИЕ: Чтобы на линиях появились подписи, необходимо в настройках графика выставить настройку 'Показывать описание объектов'



Горизонтальные линии служат уровнями для выставления отложенных Stop ордеров. Дополнительное условие для выставления отложенных ордеров:

Buy stop выставляется если в рынке нет BUY позиции и нет Buy stop ордера,

Sell stop выставляется если в рынке нет SELL позиции и нет Sell stop ордера

Особенности: Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions') Trading settings: 'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. 'Trailing on ...' - при 'bar #0 (at every tick)' трейлинг будет работать на каждом тике, а при 'bar #1 (on a new bar)' - только в момент рождения нового бара. 'Search signals on ...' - поиск сигнала аналогично: при 'bar #0 (at every tick)' на каждом тике, а при 'bar #1 (on a new bar)' - только в момент рождения нового бара. Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop. Position size management (lot calculation) Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'. Additional features: 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.



