Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iAO Support And Resistance EA 2 - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2133
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая стратегия
Доработка первой версии ( Awesome Oscillator Support And Resistance EA ) -
- добавлена визуализация - при 'Use indicators visualization' в 'true' на график добавляется индикатор iAO. После этого можно откорректировать индикатор: например изменить толщину и цвет гистограммы - при переключении таймфрейма индикатор остаётся на графике и сохранят настройки толщины и цвета гистограммы. При удалении советника с графика индикатор удаляется
- трейлинг и поиск сигналов внутри бара идёт на каждом тике (а не как ранее - с минимальной паузой 10 секунд)
Советник работает по индикатору iAO (Awesome Oscillator, AO) и выставляет отложенные Stop ордера. Отложенный ордер может быть выставлен только если в направлении ордера нет позиции и другого отложенного ордера. Например, отложенный ордер Buy stop будет выставлен только если в рынке нет Buy stop ордеров и нет позиций BUY.
Торговые сигналы:
Бар #0 - самый правый бар на графике.
Пример поиска сигнала только в момент рождения нового бара. Когда iAO выше нулевой линии ожидаем появление красного столбика после зеленого
(AO#1 > 0.0) && (AO#1 < AO#2 && AO#2 > AO#3),
если же iAO ниже нулевой линии - ожидаем зелёный столбик после красного
(AO#1 < 0.0) && (AO#1 > AO#2 && AO#2 < AO#3)
Рис. 1. Разметка на графике
Линии на рисунке:
- AO Resistance - горизонтальная линия сопротивления (строится по максимальному значению цены High)
- AO Support - горизонтальная линия поддержки (строится по минимальному значению цены Low)
- AO Positive - вертикальная линия, отмечает бар на котором гистограмма пересекла нулевую линию снизу-вверх
- AO Negative - вертикальная линия, отмечает бар на котором гистограмма пересекла нулевую линию сверху-вниз
ВНИМАНИЕ: Чтобы на линиях появились подписи, необходимо в настройках графика выставить настройку 'Показывать описание объектов'
Горизонтальные линии служат уровнями для выставления отложенных Stop ордеров. Дополнительное условие для выставления отложенных ордеров:
- Buy stop выставляется если в рынке нет BUY позиции и нет Buy stop ордера,
- Sell stop выставляется если в рынке нет SELL позиции и нет Sell stop ордера
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. 'Trailing on ...' - при 'bar #0 (at every tick)' трейлинг будет работать на каждом тике, а при 'bar #1 (on a new bar)' - только в момент рождения нового бара. 'Search signals on ...' - поиск сигнала аналогично: при 'bar #0 (at every tick)' на каждом тике, а при 'bar #1 (on a new bar)' - только в момент рождения нового бара.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Индикатор "The Fisher Transform Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures"RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization
Индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - ищет моменты ВЫХОДА из зон перепроданности и перекупленности. Введён дополнительный фильтр: трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA). Теперь с визуализацией iMA и iRSI на графике
Развитие сигнального индикатора 'Force Arrow Chart' - теперь сигнал фильтруется при помощи пользовательского индикатора 'MA Color N Bars'Half Trend New
Индикатор тренда