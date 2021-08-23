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iAO Support And Resistance EA 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2133
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Доработка первой версии ( Awesome Oscillator Support And Resistance EA ) -

  • добавлена визуализация - при 'Use indicators visualization' в 'true' на график добавляется индикатор iAO. После этого можно откорректировать индикатор: например изменить толщину и цвет гистограммы - при переключении таймфрейма индикатор остаётся на графике и сохранят настройки толщины и цвета гистограммы. При удалении советника с графика индикатор удаляется
  • трейлинг и поиск сигналов внутри бара идёт на каждом тике (а не как ранее - с минимальной паузой 10 секунд)

Советник работает по индикатору iAO (Awesome Oscillator, AO) и выставляет отложенные Stop ордера. Отложенный ордер может быть выставлен только если в направлении ордера нет позиции и другого отложенного ордера. Например, отложенный ордер Buy stop будет выставлен только если в рынке нет Buy stop ордеров и нет позиций BUY.

Торговые сигналы:

Бар #0 - самый правый бар на графике.

Пример поиска сигнала только в момент рождения нового бара. Когда iAO выше нулевой линии ожидаем появление красного столбика после зеленого

 (AO#1 > 0.0) && (AO#1 < AO#2 && AO#2 > AO#3),

если же iAO ниже нулевой линии - ожидаем зелёный столбик после красного

 (AO#1 < 0.0) && (AO#1 > AO#2 && AO#2 < AO#3)

Awesome Oscillator Support And Resistance EA

Рис. 1. Разметка на графике

Линии на рисунке:

  • AO Resistance - горизонтальная линия сопротивления (строится по максимальному значению цены High)
  • AO Support - горизонтальная линия поддержки (строится по минимальному значению цены Low)
  • AO Positive - вертикальная линия, отмечает бар на котором гистограмма пересекла нулевую линию снизу-вверх
  • AO Negative - вертикальная линия, отмечает бар на котором гистограмма пересекла нулевую линию сверху-вниз

ВНИМАНИЕ: Чтобы на линиях появились подписи, необходимо в настройках графика выставить настройку 'Показывать описание объектов'

Горизонтальные линии служат уровнями для выставления отложенных Stop ордеров. Дополнительное условие для выставления отложенных ордеров:

  • Buy stop выставляется если в рынке нет BUY позиции и нет Buy stop ордера, 
  • Sell stop выставляется если в рынке нет SELL позиции и нет Sell stop ордера

Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар. 'Trailing on ...' - при 'bar #0 (at every tick)' трейлинг будет работать на каждом тике, а при 'bar #1 (on a new bar)' - только в момент рождения нового бара. 'Search signals on ...' - поиск сигнала аналогично: при 'bar #0 (at every tick)' на каждом тике, а при 'bar #1 (on a new bar)' - только в момент рождения нового бара. 

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.


The Fisher Transform Indicator The Fisher Transform Indicator

Индикатор "The Fisher Transform Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures"

RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization

Индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - ищет моменты ВЫХОДА из зон перепроданности и перекупленности. Введён дополнительный фильтр: трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA). Теперь с визуализацией iMA и iRSI на графике

MA Color N Bars Force Arrow MA Color N Bars Force Arrow

Развитие сигнального индикатора 'Force Arrow Chart' - теперь сигнал фильтруется при помощи пользовательского индикатора 'MA Color N Bars'

Half Trend New Half Trend New

Индикатор тренда