Принцип работы индикатора



Модификация индикатора RSI Arrow Out of Zone iMA Trend - добавлен параметр 'Use indicators visualization': при выставлении его в 'true' (если индикатор запущен в режиме визуальной отладки или в режиме работы онлайн) индикаторы iMA и iRSI будут отображаться на графике.

ВНИМАНИЕ: При включенной визуализации при старте или переключении таймфрейма с графика удаляются все индикаторы (кроме 'RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization')







Рис. 1. RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization