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RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы индикатора
Модификация индикатора RSI Arrow Out of Zone iMA Trend - добавлен параметр 'Use indicators visualization': при выставлении его в 'true' (если индикатор запущен в режиме визуальной отладки или в режиме работы онлайн) индикаторы iMA и iRSI будут отображаться на графике.
ВНИМАНИЕ: При включенной визуализации при старте или переключении таймфрейма с графика удаляются все индикаторы (кроме 'RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization')
Рис. 1. RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization
Серия 'LiDo' - к индикатору StdDev добавлен буфер, который отрисовывает точкиTrend and Rollback
Захват тренда
Индикатор "The Fisher Transform Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures"iAO Support And Resistance EA 2
Торговая стратегия по индикатору iOA (Awesome Oscillator, AO). Работа отложенными Stop ордерами