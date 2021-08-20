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Индикаторы

RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2856
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Принцип работы индикатора

Модификация индикатора RSI Arrow Out of Zone iMA Trend - добавлен параметр 'Use indicators visualization': при выставлении его в 'true' (если индикатор запущен в режиме визуальной отладки или в режиме работы онлайн) индикаторы iMA и iRSI будут отображаться на графике.

ВНИМАНИЕ:  При включенной визуализации при старте или переключении таймфрейма с графика удаляются все индикаторы (кроме 'RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization')

RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization

Рис. 1. RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization

    StdDev LiDo StdDev LiDo

    Серия 'LiDo' - к индикатору StdDev добавлен буфер, который отрисовывает точки

    Trend and Rollback Trend and Rollback

    Захват тренда

    The Fisher Transform Indicator The Fisher Transform Indicator

    Индикатор "The Fisher Transform Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures"

    iAO Support And Resistance EA 2 iAO Support And Resistance EA 2

    Торговая стратегия по индикатору iOA (Awesome Oscillator, AO). Работа отложенными Stop ордерами