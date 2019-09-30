Awesome Oscillator Support And Resistance EA

Автор идеи - Ihor Herasko

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Советник работает по индикатору iAO (Awesome Oscillator, AO) и выставляет отложенные Stop ордера. Проверка сигнала только в момент рождения нового бара и сам поиск сигнала происходит на откатах гистограммы iAO.

Торговые сигналы:

Бар #0 - самый правый бар на графике.

Когда iAO выше нулевой линии ожидаем появление красного столбика после зеленого

(AO#1 > 0.0) && (AO#1 < AO#2 && AO#2 > AO#3),

если же iAO ниже нулевой линии - ожидаем зелёный столбик после красного

(AO#1 < 0.0) && (AO#1 > AO#2 && AO#2 < AO#3)





Рис. 1. Разметка на графике

Линии на рисунке:

AO Resistance - горизонтальная линия сопротивления (строится по максимальному значению цены High)

AO Support - горизонтальная линия поддержки (строится по минимальному значению цены Low)

AO Positive - вертикальная линия, отмечает бар на котором гистограмма пересекла нулевую линию снизу-вверх AO Negative - вертикальная линия, отмечает бар на котором гистограмма пересекла нулевую линию сверху-вниз

Горизонтальные линии служат уровнями для выставления отложенных Stop ордеров. Дополнительное условие для выставления отложенных ордеров:

Buy stop выставляется если в рынке нет BUY позиции и нет Buy stop ордера,

Sell stop выставляется если в рынке нет SELL позиции и нет Sell stop ордера,

При открытии или закрытии позиции оставшийся отложенный ордер удаляется принудительно.





Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.