Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Awesome Oscillator Support And Resistance EA - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3067
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Ihor Herasko
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Советник работает по индикатору iAO (Awesome Oscillator, AO) и выставляет отложенные Stop ордера. Проверка сигнала только в момент рождения нового бара и сам поиск сигнала происходит на откатах гистограммы iAO.
Торговые сигналы:
Бар #0 - самый правый бар на графике.
Когда iAO выше нулевой линии ожидаем появление красного столбика после зеленого
(AO#1 > 0.0) && (AO#1 < AO#2 && AO#2 > AO#3),
если же iAO ниже нулевой линии - ожидаем зелёный столбик после красного
(AO#1 < 0.0) && (AO#1 > AO#2 && AO#2 < AO#3)
Рис. 1. Разметка на графике
Линии на рисунке:
AO Resistance - горизонтальная линия сопротивления (строится по максимальному значению цены High)
AO Support - горизонтальная линия поддержки (строится по минимальному значению цены Low)
AO Positive - вертикальная линия, отмечает бар на котором гистограмма пересекла нулевую линию снизу-вверх
AO Negative - вертикальная линия, отмечает бар на котором гистограмма пересекла нулевую линию сверху-вниз
Горизонтальные линии служат уровнями для выставления отложенных Stop ордеров. Дополнительное условие для выставления отложенных ордеров:
- Buy stop выставляется если в рынке нет BUY позиции и нет Buy stop ордера,
- Sell stop выставляется если в рынке нет SELL позиции и нет Sell stop ордера,
При открытии или закрытии позиции оставшийся отложенный ордер удаляется принудительно.
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать, так и выключать Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - Money management установить в Lots Min.
Свечной патерн.Area MACD 2
Модификация первой версии "Area MACD"
Стратегия на пользовательском индикаторе "Laguerre", iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMA (Moving Average, MA)PAMM KOEF EA
Вывод на график всех позиций с коэффициентом по лоту и прибыли