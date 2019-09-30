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Советники

Awesome Oscillator Support And Resistance EA - эксперт для MetaTrader 5

Scriptong
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3067
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Автор идеи - Ihor Herasko

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Советник работает по индикатору iAO (Awesome Oscillator, AO) и выставляет отложенные Stop ордера. Проверка сигнала только в момент рождения нового бара и сам поиск сигнала происходит на откатах гистограммы iAO.

Торговые сигналы:

Бар #0 - самый правый бар на графике.

Когда iAO выше нулевой линии ожидаем появление красного столбика после зеленого

 (AO#1 > 0.0) && (AO#1 < AO#2 && AO#2 > AO#3),

если же iAO ниже нулевой линии - ожидаем зелёный столбик после красного

 (AO#1 < 0.0) && (AO#1 > AO#2 && AO#2 < AO#3)

Awesome Oscillator Support And Resistance EA

Рис. 1. Разметка на графике

Линии на рисунке:

AO Resistance - горизонтальная линия сопротивления (строится по максимальному значению цены High)

AO Support - горизонтальная линия поддержки (строится по минимальному значению цены Low)

AO Positive - вертикальная линия, отмечает бар на котором гистограмма пересекла нулевую линию снизу-вверх

AO Negative - вертикальная линия, отмечает бар на котором гистограмма пересекла нулевую линию сверху-вниз

Горизонтальные линии служат уровнями для выставления отложенных Stop ордеров. Дополнительное условие для выставления отложенных ордеров:

  • Buy stop выставляется если в рынке нет BUY позиции и нет Buy stop ордера, 
  • Sell stop выставляется если в рынке нет SELL позиции и нет Sell stop ордера, 

При открытии или закрытии позиции оставшийся отложенный ордер удаляется принудительно. 


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра     Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать, так и выключать Stop LossTake Profit и  Trailing Stop. Для отключения выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в     Trailing, in seconds. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра     Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в   The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в   Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management"). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту -   Money management установить в Lots Min.

      Three Candles Pattern mt5 Three Candles Pattern mt5

      Свечной патерн.

      Area MACD 2 Area MACD 2

      Модификация первой версии "Area MACD"

      Laguerre iCCI iMA Laguerre iCCI iMA

      Стратегия на пользовательском индикаторе "Laguerre", iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iMA (Moving Average, MA)

      PAMM KOEF EA PAMM KOEF EA

      Вывод на график всех позиций с коэффициентом по лоту и прибыли