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iMA D1 Pending Сurrent Timeframe - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1337
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Пользовательский индикатор MA Color N Bars, служит указателем тренда - тренд определяется цветом индикатора. Сигнал проверяется только в момент рождения нового бара и если есть сигнал (определяется цветом индикатора), то выставляется отложенный ордер (BUY STOP или SELL STOP) по цене High или Low бара #1.

Торговые сигналы:

Пример сигнала BUY STOP:

iMA D1 Pending Сurrent Timeframe

Рис. 1. iMA D1 Pending Сurrent Timeframe

Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный (задаётся через 'Lots').

MA Color N Bars:

Параметры пользовательского индикатора.

Pending Order Parameters:

Уточняющие параметры отложенных ордеров. 'Pending: Expiration, in minutes ('0' -> OFF)' - время жизни отложенного ордера, не выставляйте меньше 15 минут. 'Pending: Indent' - отступ отложенного ордера от его цены. 'Pending: Maximum spread' - максимальный спред в момент выставления отложенного ордера, если  спред будет больше - торговый приказ снимается. Интересный флаг 'Pending: New pending -> delete previous onese' - при выставлении его в 'true' перед выставлением отложенного ордера гарантированно удаляются предыдущие отложенные ордера.

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

ind Spread ind Spread

Индикатор показывает спред на текущем инструменте

iMACD iStochastic iMACD iStochastic

Стратегия на двух индикаторах: iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator). MACD имеет настраиваемый таймфрейм

Trend and Rollback Trend and Rollback

Захват тренда

StdDev LiDo StdDev LiDo

Серия 'LiDo' - к индикатору StdDev добавлен буфер, который отрисовывает точки