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iMA D1 Pending Сurrent Timeframe - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Пользовательский индикатор MA Color N Bars, служит указателем тренда - тренд определяется цветом индикатора. Сигнал проверяется только в момент рождения нового бара и если есть сигнал (определяется цветом индикатора), то выставляется отложенный ордер (BUY STOP или SELL STOP) по цене High или Low бара #1.
Торговые сигналы:
Пример сигнала BUY STOP:
Рис. 1. iMA D1 Pending Сurrent Timeframe
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный (задаётся через 'Lots').
MA Color N Bars:
Параметры пользовательского индикатора.
Pending Order Parameters:
Уточняющие параметры отложенных ордеров. 'Pending: Expiration, in minutes ('0' -> OFF)' - время жизни отложенного ордера, не выставляйте меньше 15 минут. 'Pending: Indent' - отступ отложенного ордера от его цены. 'Pending: Maximum spread' - максимальный спред в момент выставления отложенного ордера, если спред будет больше - торговый приказ снимается. Интересный флаг 'Pending: New pending -> delete previous onese' - при выставлении его в 'true' перед выставлением отложенного ордера гарантированно удаляются предыдущие отложенные ордера.
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Индикатор показывает спред на текущем инструментеiMACD iStochastic
Стратегия на двух индикаторах: iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator). MACD имеет настраиваемый таймфрейм
Захват трендаStdDev LiDo
Серия 'LiDo' - к индикатору StdDev добавлен буфер, который отрисовывает точки