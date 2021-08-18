Идея торговой стратегии

Пользовательский индикатор MA Color N Bars, служит указателем тренда - тренд определяется цветом индикатора. Сигнал проверяется только в момент рождения нового бара и если есть сигнал (определяется цветом индикатора), то выставляется отложенный ордер (BUY STOP или SELL STOP) по цене High или Low бара #1.

Торговые сигналы:

Пример сигнала BUY STOP:





Рис. 1. iMA D1 Pending Сurrent Timeframe

Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный (задаётся через 'Lots').

MA Color N Bars:

Параметры пользовательского индикатора.

Pending Order Parameters:

Уточняющие параметры отложенных ордеров. 'Pending: Expiration, in minutes ('0' -> OFF)' - время жизни отложенного ордера, не выставляйте меньше 15 минут. 'Pending: Indent' - отступ отложенного ордера от его цены. 'Pending: Maximum spread' - максимальный спред в момент выставления отложенного ордера, если спред будет больше - торговый приказ снимается. Интересный флаг 'Pending: New pending -> delete previous onese' - при выставлении его в 'true' перед выставлением отложенного ордера гарантированно удаляются предыдущие отложенные ордера.

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.