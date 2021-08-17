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ind Spread - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор показывает спред на текущем инструменте
Можете перемещать надпись мышью в любое место экрана.
Настройки цвета и размер текста в параметрах
Индикатор создан в двух вариантах на МТ5 и МТ4
iMACD iStochastic
Стратегия на двух индикаторах: iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator). MACD имеет настраиваемый таймфреймSpring
Паттерн из трёх последовательных баров
iMA D1 Pending Сurrent Timeframe
По пользовательскому индикатору 'MA Color N Bars' (создаётся всегда на D1) определяем тренд, а на текущем таймфрейме по OHLC выставляем отложенные stop ордераTrend and Rollback
Захват тренда