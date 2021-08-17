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Индикаторы

ind Spread - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
2203
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает спред на текущем инструменте
Можете перемещать надпись мышью в любое место экрана.

Настройки цвета и размер текста в параметрах
Индикатор создан в двух вариантах на МТ5 и МТ4



    iMACD iStochastic iMACD iStochastic

    Стратегия на двух индикаторах: iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и iStochastic (Stochastic Oscillator). MACD имеет настраиваемый таймфрейм

    Spring Spring

    Паттерн из трёх последовательных баров

    iMA D1 Pending Сurrent Timeframe iMA D1 Pending Сurrent Timeframe

    По пользовательскому индикатору 'MA Color N Bars' (создаётся всегда на D1) определяем тренд, а на текущем таймфрейме по OHLC выставляем отложенные stop ордера

    Trend and Rollback Trend and Rollback

    Захват тренда