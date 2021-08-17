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iMACD iStochastic - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Работа с двумя индикаторами: индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) может создавать на таймфрейме отличном от рабочего таймфрейма (параметр 'MACD: timeframe'), индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator) создаётся на рабочем таймфрейме 'Working timeframe'. Рабочий таймфрейм 'Working timeframe' также используется для определения момента рождения нового бара - это нужно когда параметр 'Search for a signal inside a bar' стоит в 'false', то есть когда поиск сигнала только в момент рождения нового бара.
Для BUY и SELL свои отдельные параметры: Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинг и размер лота. Кстати, размер лота задаётся в КОЛИЧЕСТВЕ минимальных лотов (например если 'BUY: Number of minimum lots' стоит в '1' - это означает один минимальный лот для позиции BUY). Трейлинг проверяется на каждом тике. В настройках лотов можно выставить максимальный объём (в минимальных лотах) для позиций BUY и SELL.
Торговые сигналы:
BUY:
MACD на трёх барах ниже нуля; MACD начал подъём; Stochastic ниже 20
SELL:
MACD на трёх барах выше нуля; MACD начал спуск; Stochastic выше 80
Рис. 1. iMACD iStochastic
Рекомендации по оптимизации
Не следует сразу пускаться во всё тяжкое и пытаться оптимизировать сразу все параметры. Сначала необходимо подумать и решить, какие параметры для Вас наиболее важные. Если оптимизировать Тейк Профит и Стоп Лосс - нужно трезво подходить к оценке диапазона значений для конкретного символа и таймфрейма. Например для AUDUSD,M15:
Рис. 2. Начальная оптимизация iMACD iStochastic
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаётся Stochastic и на котором ищется новый бар (только если 'Search for a signal inside a bar' стоит в 'false'). 'Bar Current' - текущий бар.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.
ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)
За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Паттерн из трёх последовательных баровiMA Close positions opened manually
Советник-утилита: если бар закрывается выше (или ниже) индикатора iMA (Moving Average, MA) - то позиции, которые открытые вручную, будут закрыты.
Индикатор показывает спред на текущем инструментеiMA D1 Pending Сurrent Timeframe
По пользовательскому индикатору 'MA Color N Bars' (создаётся всегда на D1) определяем тренд, а на текущем таймфрейме по OHLC выставляем отложенные stop ордера