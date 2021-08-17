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iMACD iStochastic - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2311
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Работа с двумя индикаторами: индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) может создавать на таймфрейме отличном от рабочего таймфрейма (параметр 'MACD: timeframe'), индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator) создаётся на рабочем таймфрейме 'Working timeframe'. Рабочий таймфрейм 'Working timeframe' также используется для определения момента рождения нового бара - это нужно когда параметр 'Search for a signal inside a bar' стоит в 'false', то есть когда поиск сигнала только в момент рождения нового бара.

Для BUY и SELL свои отдельные параметры: Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинг и размер лота. Кстати, размер лота задаётся в КОЛИЧЕСТВЕ минимальных лотов (например если 'BUY: Number of minimum lots' стоит в '1' - это означает один минимальный лот для позиции BUY). Трейлинг проверяется на каждом тике. В настройках лотов можно выставить максимальный объём (в минимальных лотах) для позиций BUY и SELL.

Торговые сигналы:

BUY:

MACD на трёх барах ниже нуля; MACD начал подъём; Stochastic ниже 20

SELL:

MACD на трёх барах выше нуля; MACD начал спуск; Stochastic выше 80

    iMACD iStochastic

    Рис. 1. iMACD iStochastic


    Рекомендации по оптимизации

    Не следует сразу пускаться во всё тяжкое и пытаться оптимизировать сразу все параметры. Сначала необходимо подумать и решить, какие параметры для Вас наиболее важные. Если оптимизировать Тейк Профит и Стоп Лосс - нужно трезво подходить к оценке диапазона значений для конкретного символа и таймфрейма. Например для AUDUSD,M15:

    iMACD iStochastic

    Рис. 2. Начальная оптимизация iMACD iStochastic



    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаётся Stochastic и на котором ищется новый бар (только если 'Search for a signal inside a bar' стоит в 'false'). 'Bar Current' - текущий бар.

    Additional features:

    Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.

    ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)

    Additional features

    За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

    Spring Spring

    Паттерн из трёх последовательных баров

    iMA Close positions opened manually iMA Close positions opened manually

    Советник-утилита: если бар закрывается выше (или ниже) индикатора iMA (Moving Average, MA) - то позиции, которые открытые вручную, будут закрыты.

    ind Spread ind Spread

    Индикатор показывает спред на текущем инструменте

    iMA D1 Pending Сurrent Timeframe iMA D1 Pending Сurrent Timeframe

    По пользовательскому индикатору 'MA Color N Bars' (создаётся всегда на D1) определяем тренд, а на текущем таймфрейме по OHLC выставляем отложенные stop ордера