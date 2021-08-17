Торговая стратегия

Работа с двумя индикаторами: индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) может создавать на таймфрейме отличном от рабочего таймфрейма (параметр 'MACD: timeframe'), индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator) создаётся на рабочем таймфрейме 'Working timeframe'. Рабочий таймфрейм 'Working timeframe' также используется для определения момента рождения нового бара - это нужно когда параметр 'Search for a signal inside a bar' стоит в 'false', то есть когда поиск сигнала только в момент рождения нового бара.

Для BUY и SELL свои отдельные параметры: Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинг и размер лота. Кстати, размер лота задаётся в КОЛИЧЕСТВЕ минимальных лотов (например если 'BUY: Number of minimum lots' стоит в '1' - это означает один минимальный лот для позиции BUY). Трейлинг проверяется на каждом тике. В настройках лотов можно выставить максимальный объём (в минимальных лотах) для позиций BUY и SELL.

Торговые сигналы:

BUY:

MACD на трёх барах ниже нуля; MACD начал подъём; Stochastic ниже 20

SELL:

MACD на трёх барах выше нуля; MACD начал спуск; Stochastic выше 80





Рис. 1. iMACD iStochastic





Рекомендации по оптимизации

Не следует сразу пускаться во всё тяжкое и пытаться оптимизировать сразу все параметры. Сначала необходимо подумать и решить, какие параметры для Вас наиболее важные. Если оптимизировать Тейк Профит и Стоп Лосс - нужно трезво подходить к оценке диапазона значений для конкретного символа и таймфрейма. Например для AUDUSD,M15:

Рис. 2. Начальная оптимизация iMACD iStochastic









Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаётся Stochastic и на котором ищется новый бар (только если 'Search for a signal inside a bar' стоит в 'false'). 'Bar Current' - текущий бар.

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.

ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)



За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.