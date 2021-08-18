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Trend and Rollback - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Захват тренда - идеально это отработать вот на таком участке: открыть BUY и как только бар #1 пробьёт ценой Low индикатор MA Color N Bars - сразу закрыть BUY
Рис. 1. Trend and Rollback
А сам сигнал такой: на баре #1 проверяем тренд (цвет индикатора) и тип бара #1. Если тренд вверх, а бар медвежий - открываем позицию BUY. Для SELL сигналы зеркальные.
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
- Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора
Position size management (lot calculation)
Стартовый лот может быть только постоянный.
MA Color N Bars:
Параметры индикатора 'MA Color N Bars'
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
По пользовательскому индикатору 'MA Color N Bars' (создаётся всегда на D1) определяем тренд, а на текущем таймфрейме по OHLC выставляем отложенные stop ордераind Spread
Индикатор показывает спред на текущем инструменте
Серия 'LiDo' - к индикатору StdDev добавлен буфер, который отрисовывает точкиRSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization
Индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - ищет моменты ВЫХОДА из зон перепроданности и перекупленности. Введён дополнительный фильтр: трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA). Теперь с визуализацией iMA и iRSI на графике