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Trend and Rollback - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2905
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Захват тренда - идеально это отработать вот на таком участке: открыть BUY и как только бар #1 пробьёт ценой Low индикатор MA Color N Bars - сразу закрыть BUY

    Trend and Rollback

    Рис. 1. Trend and Rollback

    А сам сигнал такой: на баре #1 проверяем тренд (цвет индикатора) и тип бара #1. Если тренд вверх, а бар медвежий - открываем позицию BUY. Для SELL сигналы зеркальные.


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
    • Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

    Position size management (lot calculation)

    Стартовый лот может быть только постоянный.

    MA Color N Bars:

    Параметры индикатора 'MA Color N Bars'

    Additional features:

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

    iMA D1 Pending Сurrent Timeframe iMA D1 Pending Сurrent Timeframe

    По пользовательскому индикатору 'MA Color N Bars' (создаётся всегда на D1) определяем тренд, а на текущем таймфрейме по OHLC выставляем отложенные stop ордера

    ind Spread ind Spread

    Индикатор показывает спред на текущем инструменте

    StdDev LiDo StdDev LiDo

    Серия 'LiDo' - к индикатору StdDev добавлен буфер, который отрисовывает точки

    RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization

    Индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - ищет моменты ВЫХОДА из зон перепроданности и перекупленности. Введён дополнительный фильтр: трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA). Теперь с визуализацией iMA и iRSI на графике