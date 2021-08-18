Торговая стратегия

Захват тренда - идеально это отработать вот на таком участке: открыть BUY и как только бар #1 пробьёт ценой Low индикатор MA Color N Bars - сразу закрыть BUY





Рис. 1. Trend and Rollback

А сам сигнал такой: на баре #1 проверяем тренд (цвет индикатора) и тип бара #1. Если тренд вверх, а бар медвежий - открываем позицию BUY. Для SELL сигналы зеркальные.





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)

Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

Position size management (lot calculation)

Стартовый лот может быть только постоянный.

MA Color N Bars:

Параметры индикатора 'MA Color N Bars'

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.