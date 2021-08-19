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StdDev LiDo - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор
Индикатор StdDev с дополнительным стилем рисования DRAW_ARROW - рисует точки.
Рис. 1. StdDev LiDo
Trend and Rollback
Захват трендаiMA D1 Pending Сurrent Timeframe
По пользовательскому индикатору 'MA Color N Bars' (создаётся всегда на D1) определяем тренд, а на текущем таймфрейме по OHLC выставляем отложенные stop ордера
RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization
Индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - ищет моменты ВЫХОДА из зон перепроданности и перекупленности. Введён дополнительный фильтр: трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA). Теперь с визуализацией iMA и iRSI на графикеThe Fisher Transform Indicator
Индикатор "The Fisher Transform Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures"