StdDev LiDo

По пользовательскому индикатору 'MA Color N Bars' (создаётся всегда на D1) определяем тренд, а на текущем таймфрейме по OHLC выставляем отложенные stop ордера

Индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - ищет моменты ВЫХОДА из зон перепроданности и перекупленности. Введён дополнительный фильтр: трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA). Теперь с визуализацией iMA и iRSI на графике

Индикатор "The Fisher Transform Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures"