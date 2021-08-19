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Индикаторы

StdDev LiDo - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1452
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор 

Индикатор StdDev с дополнительным стилем рисования DRAW_ARROW - рисует точки.

    StdDev LiDo

    Рис. 1. StdDev LiDo

      Trend and Rollback Trend and Rollback

      Захват тренда

      iMA D1 Pending Сurrent Timeframe iMA D1 Pending Сurrent Timeframe

      По пользовательскому индикатору 'MA Color N Bars' (создаётся всегда на D1) определяем тренд, а на текущем таймфрейме по OHLC выставляем отложенные stop ордера

      RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization RSI Arrow Out of Zone iMA Trend Visualization

      Индикатор на базе iRSI (Relative Strength Index, RSI) - ищет моменты ВЫХОДА из зон перепроданности и перекупленности. Введён дополнительный фильтр: трендовый индикатор iMA (Moving Average, MA). Теперь с визуализацией iMA и iRSI на графике

      The Fisher Transform Indicator The Fisher Transform Indicator

      Индикатор "The Fisher Transform Indicator" был создан John Ehlers и опубликован в "Cybernetic Analysis For Stocks And Futures"