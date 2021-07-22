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Советники

Trailing iMA Panel - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1783
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Принцип работы

Вариант кода Trailing Panel - теперь трейлинг осуществляется по индикатору iMA (Moving Average, MA).

Советник построен на базе класса CDialog. На панели всего одна кнопка: "Pause/Start". Кнопка может иметь два состояния:

  • по умолчанию кнопка находится в отжатом состоянии (текст на кнопке "Start", советник работает)
  • кнопка в нажатом состоянии (текст на кнопке "Pause", советник стоит на паузе)

Панель проводит трейлинг для текущего символа, а вот выбором Magic number можно управлять:

  • Trailing All Magic - 'true' -> разрешить трейлинг любого Magic number
  • Trailing Only Magic number (if 'Trailing All Magic' -> false) - 'true' -> разрешить трейлинг только указанного Magic number
  • Use Magic number from position - 'true' -> при трейлинге подставлять Magic number взятый у позиции
  • Trailing Panel: Magic number - Magic number панели


Trailing iMA Panel

Рис. 1. Trailing iMA Panel

    Reverse Filling Reverse Filling

    Паттерн - переворот, состоящий из четырех баров

    iAlligator M1 iAlligator M1

    Стратегия по индикатору iAlligator (Alligator) на таймфрейме M1

    Bar Difference Bar Difference

    Гистограмма разницы между телом текущей и предыдущей свечи

    Force Arrow Chart Force Arrow Chart

    Сигнальный индикатор iForce (Force Index, FRC)