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Trailing iMA Panel - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Вариант кода Trailing Panel - теперь трейлинг осуществляется по индикатору iMA (Moving Average, MA).
Советник построен на базе класса CDialog. На панели всего одна кнопка: "Pause/Start". Кнопка может иметь два состояния:
- по умолчанию кнопка находится в отжатом состоянии (текст на кнопке "Start", советник работает)
- кнопка в нажатом состоянии (текст на кнопке "Pause", советник стоит на паузе)
Панель проводит трейлинг для текущего символа, а вот выбором Magic number можно управлять:
- Trailing All Magic - 'true' -> разрешить трейлинг любого Magic number
- Trailing Only Magic number (if 'Trailing All Magic' -> false) - 'true' -> разрешить трейлинг только указанного Magic number
- Use Magic number from position - 'true' -> при трейлинге подставлять Magic number взятый у позиции
- Trailing Panel: Magic number - Magic number панели
Рис. 1. Trailing iMA Panel
Reverse Filling
Паттерн - переворот, состоящий из четырех баровiAlligator M1
Стратегия по индикатору iAlligator (Alligator) на таймфрейме M1
Bar Difference
Гистограмма разницы между телом текущей и предыдущей свечиForce Arrow Chart
Сигнальный индикатор iForce (Force Index, FRC)