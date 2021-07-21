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Reverse Filling - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора-утилиты
Отобразить паттерн - переворот, состоящий из четырех баров
Рис. 1. Reverse Filling
В индикаторе применяется два графических стиля DRAW_FILLING - один отображает реверс вверх, а второй - вниз.
iAlligator M1
Стратегия по индикатору iAlligator (Alligator) на таймфрейме M1iCCI Smile
Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - сигнал на баре #0, фильтр по барам #1 и #2
Trailing iMA Panel
Советник-утилита в виде панели на базе класса CDialog. Трейлинг по индикатору iMA (Moving Average, MA)Bar Difference
Гистограмма разницы между телом текущей и предыдущей свечи