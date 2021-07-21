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Индикаторы

Reverse Filling - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2669
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора-утилиты

Отобразить паттерн - переворот, состоящий из четырех баров

    Reverse Filling

    Рис. 1. Reverse Filling

    В индикаторе применяется два графических стиля DRAW_FILLING - один отображает реверс вверх, а второй - вниз.

      iAlligator M1 iAlligator M1

      Стратегия по индикатору iAlligator (Alligator) на таймфрейме M1

      iCCI Smile iCCI Smile

      Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - сигнал на баре #0, фильтр по барам #1 и #2

      Trailing iMA Panel Trailing iMA Panel

      Советник-утилита в виде панели на базе класса CDialog. Трейлинг по индикатору iMA (Moving Average, MA)

      Bar Difference Bar Difference

      Гистограмма разницы между телом текущей и предыдущей свечи