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Trailing Panel - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник построен на базе класса CDialog. На панели всего одна кнопка: "Pause/Start". Кнопка может иметь два состояния:
- по умолчанию кнопка находится в отжатом состоянии (текст на кнопке "Start", советник работает)
- кнопка в нажатом состоянии (текст на кнопке "Pause", советник стоит на паузе)
Панель проводит трейлинг для текущего символа, а вот выбором Magic number можно управлять:
- Trailing All Magic - 'true' -> разрешить трейлинг любого Magic number
- Trailing Only Magic number (if 'Trailing All Magic' -> false) - 'true' -> разрешить трейлинг только указанного Magic number
- Use Magic number from position - 'true' -> при трейлинге подставлять Magic number взятый у позиции
- Trailing Panel: Magic number - Magic number панели
Channel Two iMA Target Fibonacci Retracement
Торговая стратегия на канале из двух iMA (Moving Average, MA). Прибыль выставляется по Fibonacci RetracementPending HLine by Time
Работа отложенными ордерами. Полуавтомат: помощник в ручной торговле. В заданное время размещает отложенные ордера по горизонтальным линиям
Pending Place Pause Delete
Работа отложенными ордерами. Задаётся время для размещения и время для удаления отложенных ордеров.iForce Martingale
Мартингейл на основе сигналов индикатора iForce (Force Index, Force). ВНИМАНИЕ: только для хедж-счетов! На неттинге результат непредсказуем!