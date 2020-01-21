Принцип работы



Советник построен на базе класса CDialog. На панели всего одна кнопка: "Pause/Start". Кнопка может иметь два состояния:

по умолчанию кнопка находится в отжатом состоянии (текст на кнопке "Start", советник работает)

кнопка в нажатом состоянии (текст на кнопке "Pause", советник стоит на паузе)

Панель проводит трейлинг для текущего символа, а вот выбором Magic number можно управлять:

Trailing All Magic - 'true' -> разрешить трейлинг любого Magic number

- 'true' -> разрешить трейлинг любого Magic number Trailing Only Magic number (if 'Trailing All Magic' -> false) - 'true' -> разрешить трейлинг только указанного Magic number

- 'true' -> разрешить трейлинг только указанного Magic number Use Magic number from position - 'true' -> при трейлинге подставлять Magic number взятый у позиции

- 'true' -> при трейлинге подставлять Magic number взятый у позиции Trailing Panel: Magic number - Magic number панели







