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Советники

Trailing Panel - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2456
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Принцип работы

Советник построен на базе класса CDialog. На панели всего одна кнопка: "Pause/Start". Кнопка может иметь два состояния:

  • по умолчанию кнопка находится в отжатом состоянии (текст на кнопке "Start", советник работает)
  • кнопка в нажатом состоянии (текст на кнопке "Pause", советник стоит на паузе)

Панель проводит трейлинг для текущего символа, а вот выбором Magic number можно управлять:

  • Trailing All Magic - 'true' -> разрешить трейлинг любого Magic number
  • Trailing Only Magic number (if 'Trailing All Magic' -> false) - 'true' -> разрешить трейлинг только указанного Magic number
  • Use Magic number from position - 'true' -> при трейлинге подставлять Magic number взятый у позиции
  • Trailing Panel: Magic number - Magic number панели


Trailing Panel

    Channel Two iMA Target Fibonacci Retracement Channel Two iMA Target Fibonacci Retracement

    Торговая стратегия на канале из двух iMA (Moving Average, MA). Прибыль выставляется по Fibonacci Retracement

    Pending HLine by Time Pending HLine by Time

    Работа отложенными ордерами. Полуавтомат: помощник в ручной торговле. В заданное время размещает отложенные ордера по горизонтальным линиям

    Pending Place Pause Delete Pending Place Pause Delete

    Работа отложенными ордерами. Задаётся время для размещения и время для удаления отложенных ордеров.

    iForce Martingale iForce Martingale

    Мартингейл на основе сигналов индикатора iForce (Force Index, Force). ВНИМАНИЕ: только для хедж-счетов! На неттинге результат непредсказуем!