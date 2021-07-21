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iAlligator M1 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1936
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Рабочий таймфрейм для индикатора iAlligator (Alligator) - M1 (хотя можно этот таймфрейм настраивать через параметр 'Working timeframe'). Сигнал ищется НА КАЖДОМ ТИКЕ, но при этом есть существенное ограничение: на одном баре может быть только одна сделка. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом. 

Изначально была идея захватить вот такие движения:

iAlligator M1

Рис. 1. Первоначальная идея - захватить такие движения

Торговые сигналы:

Ищем первый бар, который полностью выходит за пределы линии 'Jaws':

    iAlligator M1

    Рис. 2. iAlligator M1


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
    • Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

    Position size management (lot calculation)

    Стартовый лот может быть только постоянный.

    Alligator:

    Параметры индикатора Alligator

    Additional features:

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

    iCCI Smile iCCI Smile

    Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - сигнал на баре #0, фильтр по барам #1 и #2

    Day Box Day Box

    Индикатор-утилита: управляет одним объектом OBJ_RECTANGLE и двумя OBJ_TREND, которые строятся на протяжении дня.

    Reverse Filling Reverse Filling

    Паттерн - переворот, состоящий из четырех баров

    Trailing iMA Panel Trailing iMA Panel

    Советник-утилита в виде панели на базе класса CDialog. Трейлинг по индикатору iMA (Moving Average, MA)