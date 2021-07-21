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iAlligator M1 - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Рабочий таймфрейм для индикатора iAlligator (Alligator) - M1 (хотя можно этот таймфрейм настраивать через параметр 'Working timeframe'). Сигнал ищется НА КАЖДОМ ТИКЕ, но при этом есть существенное ограничение: на одном баре может быть только одна сделка. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом.
Изначально была идея захватить вот такие движения:
Рис. 1. Первоначальная идея - захватить такие движения
Торговые сигналы:
Ищем первый бар, который полностью выходит за пределы линии 'Jaws':
Рис. 2. iAlligator M1
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)
- Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора
Position size management (lot calculation)
Стартовый лот может быть только постоянный.
Alligator:
Параметры индикатора Alligator
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) - сигнал на баре #0, фильтр по барам #1 и #2Day Box
Индикатор-утилита: управляет одним объектом OBJ_RECTANGLE и двумя OBJ_TREND, которые строятся на протяжении дня.
Паттерн - переворот, состоящий из четырех баровTrailing iMA Panel
Советник-утилита в виде панели на базе класса CDialog. Трейлинг по индикатору iMA (Moving Average, MA)