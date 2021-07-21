Торговая стратегия

Рабочий таймфрейм для индикатора iAlligator (Alligator) - M1 (хотя можно этот таймфрейм настраивать через параметр 'Working timeframe'). Сигнал ищется НА КАЖДОМ ТИКЕ, но при этом есть существенное ограничение: на одном баре может быть только одна сделка. У советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие идёт противоположным сигналом.

Изначально была идея захватить вот такие движения:

Рис. 1. Первоначальная идея - захватить такие движения

Торговые сигналы:

Ищем первый бар, который полностью выходит за пределы линии 'Jaws':





Рис. 2. iAlligator M1





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры)

Поиск сигнала НА КАЖДОМ ТИКЕ

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм индикатора

Position size management (lot calculation)

Стартовый лот может быть только постоянный.

Alligator:

Параметры индикатора Alligator

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.