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Bar Difference - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Всегда положительная гистограмма разницы между телом текущего и предыдущего бара. Тело бара - расстояние между ценами 'Open' и 'Close'
Рис. 1. Day Box
Trailing iMA Panel
Советник-утилита в виде панели на базе класса CDialog. Трейлинг по индикатору iMA (Moving Average, MA)Reverse Filling
Паттерн - переворот, состоящий из четырех баров
Force Arrow Chart
Сигнальный индикатор iForce (Force Index, FRC)Intersection iMA and Trailing
Сигнал на пересечении индикатора iMA ценой Close бара #0. Трейлинг позиции