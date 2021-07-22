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Индикаторы

Bar Difference - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1747
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея индикатора

Всегда положительная гистограмма разницы между телом текущего и предыдущего бара. Тело бара - расстояние между ценами 'Open' и 'Close'

    Bar Difference

    Рис. 1. Day Box


      Trailing iMA Panel Trailing iMA Panel

      Советник-утилита в виде панели на базе класса CDialog. Трейлинг по индикатору iMA (Moving Average, MA)

      Reverse Filling Reverse Filling

      Паттерн - переворот, состоящий из четырех баров

      Force Arrow Chart Force Arrow Chart

      Сигнальный индикатор iForce (Force Index, FRC)

      Intersection iMA and Trailing Intersection iMA and Trailing

      Сигнал на пересечении индикатора iMA ценой Close бара #0. Трейлинг позиции