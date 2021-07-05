Идея индикатора

Отличие от Candle shadow percent histogram 2: в версии 3 появились два новых параметра: 'Averaging period' - период усреднения и 'Smoothing type' - тип усреднения. Эти два новых параметра теперь отражаются в окне 'Data Window' и в подокне индикатора.

Ниже сравнение версий 2 и 3:





Рис. 1. Candle shadow percent histogram 3