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Индикаторы

Candle shadow percent histogram 3 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1723
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

Отличие от Candle shadow percent histogram 2: в версии 3 появились два новых параметра: 'Averaging period' - период усреднения и 'Smoothing type' - тип усреднения. Эти два новых параметра теперь отражаются в окне 'Data Window' и в подокне индикатора.

Ниже сравнение версий 2 и 3:

Candle shadow percent histogram 3

Рис. 1. Candle shadow percent histogram 3

    CCI Alert CCI Alert

    Звуковые оповещения для индикатора CCI

    cm partial closing position.mq5 cm partial closing position.mq5

    Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток.

    VIDYA Color N Bars VIDYA Color N Bars

    Цветной индикатор iVIDYA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)

    Sample ChartSymbol Sample ChartSymbol

    Утилита: Открывает на всех открытых Графиках