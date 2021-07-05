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Candle shadow percent histogram 3 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отличие от Candle shadow percent histogram 2: в версии 3 появились два новых параметра: 'Averaging period' - период усреднения и 'Smoothing type' - тип усреднения. Эти два новых параметра теперь отражаются в окне 'Data Window' и в подокне индикатора.
Ниже сравнение версий 2 и 3:
Рис. 1. Candle shadow percent histogram 3
CCI Alert
Звуковые оповещения для индикатора CCIcm partial closing position.mq5
Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток.
VIDYA Color N Bars
Цветной индикатор iVIDYA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)Sample ChartSymbol
Утилита: Открывает на всех открытых Графиках