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CCI Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Сигнализация, когда индикатор 'CCI' покидает зону перекупленности (перепроданности).
Виды сигналов:
- Sound Name - имя звукового файла (проигрывается всегда, не отключается)
- Repetitions - количество повторов на одном баре
- Pause, in seconds - пауза между повторами
- Alert - флаг включить (выключить) Alert
- Send mail - флаг включить (выключить) отсылку сообщения на email
- Send notification - флаг включить (выключить) отсылку Push сообщений
Рис. 1. CCI Alert. Пример текста, который выводится в Alert
cm partial closing position.mq5
Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток.Another Symbol Synchronized
Индикатор в дополнительном окне строит свечи по указанному в 'Name of another symbol' символу
Candle shadow percent histogram 3
Процентное отношение верхней и нижней теней относительно размера High-Low за заданный период усредненияVIDYA Color N Bars
Цветной индикатор iVIDYA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)