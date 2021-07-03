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Индикаторы

CCI Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2239
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Сигнализация, когда индикатор 'CCI' покидает зону перекупленности (перепроданности).

Виды сигналов:

  • Sound Name - имя звукового файла (проигрывается всегда, не отключается)
  • Repetitions - количество повторов на одном баре
  • Pause, in seconds - пауза между повторами
  • Alert - флаг включить (выключить) Alert
  • Send mail - флаг включить (выключить) отсылку сообщения на email
  • Send notification - флаг включить (выключить) отсылку Push сообщений

CCI Alert

Рис. 1. CCI Alert. Пример текста, который выводится в Alert

cm partial closing position.mq5 cm partial closing position.mq5

Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток.

Another Symbol Synchronized Another Symbol Synchronized

Индикатор в дополнительном окне строит свечи по указанному в 'Name of another symbol' символу

Candle shadow percent histogram 3 Candle shadow percent histogram 3

Процентное отношение верхней и нижней теней относительно размера High-Low за заданный период усреднения

VIDYA Color N Bars VIDYA Color N Bars

Цветной индикатор iVIDYA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)