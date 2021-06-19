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Candle shadow percent histogram 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отличие от Candle shadow percent histogram: теперь гистограмма отрисовывается при помощи графического стиля DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 и столбик гистограммы принимает два цвета: если свеча бычья - цвет синий и если свеча медвежья - цвет красный.
Сам индикатор принимает размер свечи от High до Low за 100% и отображает процентное отношение верхней и нижней теней:
Рис. 1. Candle shadow percent histogram 2
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Скрипт выводит на график события календаря.MA Alert Crossing Price or Line
Индикатор iMA (Moving Average, MA) сигнализирует когда 'MA' пересекает линию или цену