CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Candle shadow percent histogram 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1905
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Отличие от Candle shadow percent histogram: теперь гистограмма отрисовывается при помощи графического стиля DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 и столбик гистограммы принимает два цвета: если свеча бычья - цвет синий и если свеча медвежья - цвет красный.

Сам индикатор принимает размер свечи от High до Low за 100% и отображает процентное отношение верхней и нижней теней:

Candle shadow percent histogram 2

Рис. 1. Candle shadow percent histogram 2

    Trade line Close Trade line Close

    Утилита для ручной торговли

    Todays Channel Todays Channel

    Дневной канал на меньшем таймфрейме

    News Calendar. Новостной Календарь. News Calendar. Новостной Календарь.

    Скрипт выводит на график события календаря.

    MA Alert Crossing Price or Line MA Alert Crossing Price or Line

    Индикатор iMA (Moving Average, MA) сигнализирует когда 'MA' пересекает линию или цену