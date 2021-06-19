Идея индикатора

Отличие от Candle shadow percent histogram: теперь гистограмма отрисовывается при помощи графического стиля DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 и столбик гистограммы принимает два цвета: если свеча бычья - цвет синий и если свеча медвежья - цвет красный.

Сам индикатор принимает размер свечи от High до Low за 100% и отображает процентное отношение верхней и нижней теней:





Рис. 1. Candle shadow percent histogram 2