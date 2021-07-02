1.Советник отслеживает открытые позиции по всем или заданному инструменту.

2 При достижении указанной прибыли закрывает часть позиции. Можно указать 4 уровня закрытия позиций. Например через 50 пунктов закрыть 50% Через 100 пунктов закрыть еще 30? Чрез 150 пунктов закрыть 1-% и через 250 пунктов закрыть оставшиеся 10%

3 При первом частичном закрытии советник переводит позицию в безубыток + NoLoss пунктов прибыли. Например NoLoss=10 g тогда при достижении 100 п прибыли советник закроет 50% позиции и поставит SL выше (для buy) цены открытия на 10 пунктов

версия для MT4 https://www.mql5.com/ru/code/35440



