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cm partial closing position.mq5 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
2370
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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1.Советник отслеживает открытые позиции по всем или заданному инструменту.

2 При достижении указанной прибыли закрывает часть позиции. Можно указать 4 уровня закрытия позиций. Например через 50 пунктов закрыть 50% Через 100 пунктов закрыть еще 30? Чрез 150 пунктов закрыть 1-% и через 250 пунктов закрыть оставшиеся 10%

3 При первом частичном закрытии советник переводит позицию в безубыток + NoLoss пунктов прибыли. Например NoLoss=10 g тогда при достижении 100 п прибыли советник закроет 50% позиции и поставит SL выше (для buy) цены открытия на 10 пунктов



Another Symbol Synchronized Another Symbol Synchronized

Индикатор в дополнительном окне строит свечи по указанному в 'Name of another symbol' символу

iStochastic 12 26 9 Simple iStochastic 12 26 9 Simple

Выход индикатора 'Stochastic Levels Histogram' из зоны перекупленности (перепроданности)

CCI Alert CCI Alert

Звуковые оповещения для индикатора CCI

Candle shadow percent histogram 3 Candle shadow percent histogram 3

Процентное отношение верхней и нижней теней относительно размера High-Low за заданный период усреднения