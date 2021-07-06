Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Sample ChartSymbol - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1129
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
VIDYA Color N Bars
Цветной индикатор iVIDYA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)Candle shadow percent histogram 3
Процентное отношение верхней и нижней теней относительно размера High-Low за заданный период усреднения
iCCI iTRIX Kaleidoscope Simple
Стратегия на основе двух пользовательских индикаторов: 'CCI Extremum Detection' и 'TRIX Color N Bars'. Сигналы можно компоновать.ParabolicSAR Histogram 2
Индикатор SAR в виде гистограммы (разницы между соседними столбцами)