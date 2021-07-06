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Sample ChartSymbol - эксперт для MetaTrader 5

[Удален]
Просмотров:
1129
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Утилита: Открывает на всех открытых Графиках а также закрывает все позиции или Buy или Sell или всё вместе

   Sample ChartSymbol

    VIDYA Color N Bars VIDYA Color N Bars

    Цветной индикатор iVIDYA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)

    Candle shadow percent histogram 3 Candle shadow percent histogram 3

    Процентное отношение верхней и нижней теней относительно размера High-Low за заданный период усреднения

    iCCI iTRIX Kaleidoscope Simple iCCI iTRIX Kaleidoscope Simple

    Стратегия на основе двух пользовательских индикаторов: 'CCI Extremum Detection' и 'TRIX Color N Bars'. Сигналы можно компоновать.

    ParabolicSAR Histogram 2 ParabolicSAR Histogram 2

    Индикатор SAR в виде гистограммы (разницы между соседними столбцами)