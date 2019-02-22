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Индикаторы

Candle shadow percent histogram - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2766
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор отображает отношение тела свечи к её тени. Используется стиль рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM.

Candle shadow percent histogram

Принцип расчёта

body / shadow

body - разница между ценой Open и Close (всегда положительное значение)

shadow - разница между ценой High и Low

iDEMA Crossing iMACD Filter iDEMA Crossing iMACD Filter

Стратегия по пересечению двух iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA) и фильтра iMACD

Pattern Support Resistance Indicator Pattern Support Resistance Indicator

Индикатор на основе торговых сигналов советника Pattern Support Resistance

Elder-Ray DEMA Elder-Ray DEMA

По мотивам статьи "Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power)"

MaTMFI_Cloud MaTMFI_Cloud

Индикатор MaTMFI, выполненный в виде цветного облака с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности