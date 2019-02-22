Candle shadow percent histogram

Стратегия по пересечению двух iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA) и фильтра iMACD

По мотивам статьи "Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power)"

Индикатор MaTMFI, выполненный в виде цветного облака с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности