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Candle shadow percent histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает отношение тела свечи к её тени. Используется стиль рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM.
Принцип расчёта
body / shadow
body - разница между ценой Open и Close (всегда положительное значение)
shadow - разница между ценой High и Low
iDEMA Crossing iMACD Filter
Стратегия по пересечению двух iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA) и фильтра iMACDPattern Support Resistance Indicator
Индикатор на основе торговых сигналов советника Pattern Support Resistance
Elder-Ray DEMA
По мотивам статьи "Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power)"MaTMFI_Cloud
Индикатор MaTMFI, выполненный в виде цветного облака с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности