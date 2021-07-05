Идея индикатора



Продолжение серии индикаторов 'XXX Color N Bars' - при однонаправленном движении индикатора на 'VIDyA: trend N Bars' барах индикатор раскрашивается в один из цветов тренда (по умолчанию это 'Blue' и 'Red'). Если тренда нет - применяется цвет 'YellowGreen':

Рис. 1. VIDYA Color N Bars