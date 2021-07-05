CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

VIDYA Color N Bars - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1584
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Продолжение серии индикаторов 'XXX Color N Bars' - при однонаправленном движении индикатора на 'VIDyA: trend N Bars' барах индикатор раскрашивается в один из цветов тренда (по умолчанию это 'Blue' и 'Red'). Если тренда нет - применяется цвет 'YellowGreen':

VIDYA Color N Bars

Рис. 1. VIDYA Color N Bars

    Candle shadow percent histogram 3 Candle shadow percent histogram 3

    Процентное отношение верхней и нижней теней относительно размера High-Low за заданный период усреднения

    CCI Alert CCI Alert

    Звуковые оповещения для индикатора CCI

    Sample ChartSymbol Sample ChartSymbol

    Утилита: Открывает на всех открытых Графиках

    iCCI iTRIX Kaleidoscope Simple iCCI iTRIX Kaleidoscope Simple

    Стратегия на основе двух пользовательских индикаторов: 'CCI Extremum Detection' и 'TRIX Color N Bars'. Сигналы можно компоновать.