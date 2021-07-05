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VIDYA Color N Bars - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Продолжение серии индикаторов 'XXX Color N Bars' - при однонаправленном движении индикатора на 'VIDyA: trend N Bars' барах индикатор раскрашивается в один из цветов тренда (по умолчанию это 'Blue' и 'Red'). Если тренда нет - применяется цвет 'YellowGreen':
Рис. 1. VIDYA Color N Bars
Candle shadow percent histogram 3
Процентное отношение верхней и нижней теней относительно размера High-Low за заданный период усредненияCCI Alert
Звуковые оповещения для индикатора CCI
Sample ChartSymbol
Утилита: Открывает на всех открытых ГрафикахiCCI iTRIX Kaleidoscope Simple
Стратегия на основе двух пользовательских индикаторов: 'CCI Extremum Detection' и 'TRIX Color N Bars'. Сигналы можно компоновать.