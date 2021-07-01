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iStochastic 12 26 9 Simple - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Настраиваем пользовательский индикатор ( Stochastic Levels Histogram ) как MACD - 12,26,9 и в качестве сигнала принимаем момент выхода индикатора из зоны перекупленности (перепроданности). 'Stochastic Levels Histogram' создаём на заданном таймфрейме 'Working timeframe' (параметр этот можно оптимизировать). В рынке может быть не более одной позиции. Стоп лосс и Тейк профита нет. Есть Трейлинг (единицы измерения в Points (1.00055-1.00045=10 points)). Лот для всех позиций только постоянный.
Торговые сигналы:
Пример двух сигналов: 'BUY' и 'SELL'
Рис. 1. iStochastic 12 26 9 Simple
Пример сигнала 'BUY' и 'SELL' и довольно маленьким значением Trailing.
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот постоянный.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Стратегия по пользовательскому индикатору 'TRIX Color' - отслеживаем появление стрелочек в индикаторных буферахThe Enhanced Signal To Noise Ratio
"The Enhanced Signal To Noise Ratio" был опубликован в книге John Ehlers-а "Rocket Science for Traders", pg.87-88.
Индикатор в дополнительном окне строит свечи по указанному в 'Name of another symbol' символуcm partial closing position.mq5
Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток.