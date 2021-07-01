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iStochastic 12 26 9 Simple - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2722
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Настраиваем пользовательский индикатор ( Stochastic Levels Histogram ) как MACD - 12,26,9 и в качестве сигнала принимаем момент выхода индикатора из зоны перекупленности (перепроданности). 'Stochastic Levels Histogram' создаём на заданном таймфрейме 'Working timeframe' (параметр этот можно оптимизировать). В рынке может быть не более одной позиции. Стоп лосс и Тейк профита нет. Есть Трейлинг (единицы измерения в Points (1.00055-1.00045=10 points)). Лот для всех позиций только постоянный.

Торговые сигналы:

Пример двух сигналов: 'BUY' и 'SELL'

iStochastic 12 26 9 Simple

Рис. 1. iStochastic 12 26 9 Simple 

Пример сигнала 'BUY' и 'SELL' и довольно маленьким значением Trailing.


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
  • При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот постоянный.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

TRIX Color Simple TRIX Color Simple

Стратегия по пользовательскому индикатору 'TRIX Color' - отслеживаем появление стрелочек в индикаторных буферах

The Enhanced Signal To Noise Ratio The Enhanced Signal To Noise Ratio

"The Enhanced Signal To Noise Ratio" был опубликован в книге John Ehlers-а "Rocket Science for Traders", pg.87-88.

Another Symbol Synchronized Another Symbol Synchronized

Индикатор в дополнительном окне строит свечи по указанному в 'Name of another symbol' символу

cm partial closing position.mq5 cm partial closing position.mq5

Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток.