Идея индикатора

iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) имеет два уровня. Площадь от верхнего уровня и выше и площадь от нижнего уровня и ниже закрашены гистограммой для лучшего восприятия границ уровней





Рис. 1. Stochastic Levels Histogram