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Stochastic Levels Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) имеет два уровня. Площадь от верхнего уровня и выше и площадь от нижнего уровня и ниже закрашены гистограммой для лучшего восприятия границ уровней
Рис. 1. Stochastic Levels Histogram
CCIOnMA Histogram
Индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) рассчитанный по iMA (Moving Average)Close Delete all Equity control
Советник-утилита: отслеживает Средства и закрывает позиции и удаляет отложенные ордера
Stochastic Levels Histogram EA
Советник по одноименному пользовательскому индикаторуDay reversal
Проверка гипотезы: если за день цена прошла определённое расстояние - будет разворот