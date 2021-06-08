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Индикаторы

Stochastic Levels Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2176
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) имеет два уровня. Площадь от верхнего уровня и выше и площадь от нижнего уровня и ниже закрашены гистограммой для лучшего восприятия границ уровней

Stochastic Levels Histogram

Рис. 1. Stochastic Levels Histogram

    CCIOnMA Histogram CCIOnMA Histogram

    Индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) рассчитанный по iMA (Moving Average)

    Close Delete all Equity control Close Delete all Equity control

    Советник-утилита: отслеживает Средства и закрывает позиции и удаляет отложенные ордера

    Stochastic Levels Histogram EA Stochastic Levels Histogram EA

    Советник по одноименному пользовательскому индикатору

    Day reversal Day reversal

    Проверка гипотезы: если за день цена прошла определённое расстояние - будет разворот