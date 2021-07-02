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Another Symbol Synchronized - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор в дополнительном окне строит свечи по указанному в 'Name of another symbol' символу. Отличие данного индикатора - он сравнивает время основного символа и заданного и только тогда отрисовывает свечи.
Рис. 1. Another Symbol Synchronized
а вот так можно сравнить форекс символ и биржевую бумагу:
Рис. 2. Another Symbol Synchronized
Если индикатор долго не отрисовывает - переключите таймфрейм графика на более мелкий, а затем вернитесь.
Выход индикатора 'Stochastic Levels Histogram' из зоны перекупленности (перепроданности)TRIX Color Simple
Стратегия по пользовательскому индикатору 'TRIX Color' - отслеживаем появление стрелочек в индикаторных буферах
Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток.CCI Alert
Звуковые оповещения для индикатора CCI