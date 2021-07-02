Идея индикатора

Индикатор в дополнительном окне строит свечи по указанному в 'Name of another symbol' символу. Отличие данного индикатора - он сравнивает время основного символа и заданного и только тогда отрисовывает свечи.





Рис. 1. Another Symbol Synchronized

а вот так можно сравнить форекс символ и биржевую бумагу:

Рис. 2. Another Symbol Synchronized

Если индикатор долго не отрисовывает - переключите таймфрейм графика на более мелкий, а затем вернитесь.