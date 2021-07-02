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Индикаторы

Another Symbol Synchronized - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1707
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор в дополнительном окне строит свечи по указанному в 'Name of another symbol' символу. Отличие данного индикатора - он сравнивает время основного символа и заданного и только тогда отрисовывает свечи.

Another Symbol Synchronized

Рис. 1. Another Symbol Synchronized

а вот так можно сравнить форекс символ и биржевую бумагу:

Another Symbol Synchronized

Рис. 2. Another Symbol Synchronized

Если индикатор долго не отрисовывает - переключите таймфрейм графика на более мелкий, а затем вернитесь.

iStochastic 12 26 9 Simple iStochastic 12 26 9 Simple

Выход индикатора 'Stochastic Levels Histogram' из зоны перекупленности (перепроданности)

TRIX Color Simple TRIX Color Simple

Стратегия по пользовательскому индикатору 'TRIX Color' - отслеживаем появление стрелочек в индикаторных буферах

cm partial closing position.mq5 cm partial closing position.mq5

Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток.

CCI Alert CCI Alert

Звуковые оповещения для индикатора CCI