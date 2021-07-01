Торговая стратегия

Ожидаем когда пользовательский индикатор TRIX Color пересечёт ноль. Сам индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' (этот же таймфрейм используется для определения нового бара, когда мы работает по сигналам только в момент рождения нового бара). В рынке может быть только одна позиция. Стоп лосс и Тейк профита нет, но есть Трейлинг. Лот всегда постоянный.

Торговые сигналы:

В индикаторном буфере 'BUY' или 'SELL' появилась стрелочка





Рис. 1. TRIX Color Simple.

Пример сигнала 'BUY' и 'SELL' и довольно маленьким значением Trailing.





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Only one positions ')

') При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот постоянный.

TRIX Color:

Параметры индикатора TRIX Color.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.