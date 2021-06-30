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Индикаторы

The Enhanced Signal To Noise Ratio - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
1746
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Покупайте, когда линия индикатора окрашена зеленым и продавайте, когда красным. Когда линия индикатора опускается ниже горизонтальной линии на уровне "6", то индикатор считает ситуацию флетом. Когда выше - трендом.

Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!



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