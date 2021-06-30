Покупайте, когда линия индикатора окрашена зеленым и продавайте, когда красным. Когда линия индикатора опускается ниже горизонтальной линии на уровне "6", то индикатор считает ситуацию флетом. Когда выше - трендом.



Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!







