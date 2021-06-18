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Индикаторы

Todays Channel - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2598
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея индикатора

В первую очередь визуально проверить идею: "Закономерности движения цены через канала заданной ширины".

Ширина канала задаётся в параметре 'Channel'. К дневной цене открытия прибавляется 'Channel' - получаем верхнюю границу, нижняя граница получается вычитанием 'Channel' от дневной цены открытия:

Todays Channel

Рис. 1. Todays Channel

    OHLC and indicators to CSV Panel 2 OHLC and indicators to CSV Panel 2

    Утилита: сохранение значений OHLC баров и указанного буфера выбранного индикатора в csv файл

    ROC EA ROC EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'ROC'. В рынке всегда только одна позиция.

    Trade line Close Trade line Close

    Утилита для ручной торговли

    Candle shadow percent histogram 2 Candle shadow percent histogram 2

    Процентное отношение верхней и нижней теней относительно размера High-Low