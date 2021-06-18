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Todays Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
В первую очередь визуально проверить идею: "Закономерности движения цены через канала заданной ширины".
Ширина канала задаётся в параметре 'Channel'. К дневной цене открытия прибавляется 'Channel' - получаем верхнюю границу, нижняя граница получается вычитанием 'Channel' от дневной цены открытия:
Рис. 1. Todays Channel
OHLC and indicators to CSV Panel 2
Утилита: сохранение значений OHLC баров и указанного буфера выбранного индикатора в csv файлROC EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'ROC'. В рынке всегда только одна позиция.
Trade line Close
Утилита для ручной торговлиCandle shadow percent histogram 2
Процентное отношение верхней и нижней теней относительно размера High-Low