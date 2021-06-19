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News Calendar. Новостной Календарь. - скрипт для MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

5 (43)
https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
7 продуктов 2 статьи 23 кода 26 тем 1748 комментариев
Просмотров:
2796
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Встроенный календарь почему - то выводит на график абсолютно все новости, не зависимо от фильтров, применённых в календаре,

к тому же нет возможности самостоятельно изменить цвет события в зависимости от важности.

Данный скрипт выводит на график события календаря только по валютам графика, на котором он запущен.

Для показа событий можно выбрать либо линии, либо объект "событие", а также этим же скриптом можно удалить все объекты, которые остались от предыдущих запусков скрипта.


Если на одно и то же время выпадает несколько событий, то показано будет более важное событие.

Чтобы названия новостей отображались на линиях, в свойствах графика нужно поставить галочку "показывать описание объектов".

З.Ы. Добавил возможность включать   "показывать описание объектов" из настроек скрипта.  

Скрипт Calendar1.mq5 дополнен возможность сохранять историю в файл. Также в нём есть код для вставки в советник, для чтения истории новостей из файла в тестере стратегий.

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