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News Calendar. Новостной Календарь. - скрипт для MetaTrader 5
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Встроенный календарь почему - то выводит на график абсолютно все новости, не зависимо от фильтров, применённых в календаре,
к тому же нет возможности самостоятельно изменить цвет события в зависимости от важности.
Данный скрипт выводит на график события календаря только по валютам графика, на котором он запущен.
Для показа событий можно выбрать либо линии, либо объект "событие", а также этим же скриптом можно удалить все объекты, которые остались от предыдущих запусков скрипта.
Если на одно и то же время выпадает несколько событий, то показано будет более важное событие.
Чтобы названия новостей отображались на линиях, в свойствах графика нужно поставить галочку "показывать описание объектов".
З.Ы. Добавил возможность включать "показывать описание объектов" из настроек скрипта.
Скрипт Calendar1.mq5 дополнен возможность сохранять историю в файл. Также в нём есть код для вставки в советник, для чтения истории новостей из файла в тестере стратегий.
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