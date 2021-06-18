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Trade line Close - эксперт для MetaTrader 5
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Todays Channel
Дневной канал на меньшем таймфреймеOHLC and indicators to CSV Panel 2
Утилита: сохранение значений OHLC баров и указанного буфера выбранного индикатора в csv файл
Candle shadow percent histogram 2
Процентное отношение верхней и нижней теней относительно размера High-LowNews Calendar. Новостной Календарь.
Скрипт выводит на график события календаря.