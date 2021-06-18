CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Trade line Close - эксперт для MetaTrader 5

[Удален]
Просмотров:
2573
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Утилита для ручной торговли;

Trailing от Горизонтальных линий 

USDJPYH1

Trade line Close 999

    Todays Channel Todays Channel

    Дневной канал на меньшем таймфрейме

    OHLC and indicators to CSV Panel 2 OHLC and indicators to CSV Panel 2

    Утилита: сохранение значений OHLC баров и указанного буфера выбранного индикатора в csv файл

    Candle shadow percent histogram 2 Candle shadow percent histogram 2

    Процентное отношение верхней и нижней теней относительно размера High-Low

    News Calendar. Новостной Календарь. News Calendar. Новостной Календарь.

    Скрипт выводит на график события календаря.