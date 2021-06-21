Идея индикатора

Индикатор iMA (Moving Average, MA) отображается на графике как обычный 'MA', но имеет дополнительный функционал: может сигнализировать когда 'MA' пересекает цену или линию на графике. Проверка пересечения идёт на баре #0.

Настройки

Рис. 1. MA Alert Crossing Price or Line

Тип пересечения выбирается в 'Price Or Line' - может быть 'Price' (в таком случае цену нужно указывать в 'The value for "Price Or Line"') или 'Line' (это может быть или горизонтальная или трендовая линия и ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно указать имя линии в 'Line name').

Звук проигрывается и это не отключается. Сам звук задаётся в 'Sound Name'. Количество повторений (в пределах одного бара) задаётся в 'Repetitions', интервалы между повторениями (минимальные интервалы) задаются в 'Pause, in seconds'.

Дополнительно можно указать использовать ли 'Alert', 'Send mail', 'Send notification'.