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MA Alert Crossing Price or Line - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iMA (Moving Average, MA) отображается на графике как обычный 'MA', но имеет дополнительный функционал: может сигнализировать когда 'MA' пересекает цену или линию на графике. Проверка пересечения идёт на баре #0.
Настройки
Рис. 1. MA Alert Crossing Price or Line
Тип пересечения выбирается в 'Price Or Line' - может быть 'Price' (в таком случае цену нужно указывать в 'The value for "Price Or Line"') или 'Line' (это может быть или горизонтальная или трендовая линия и ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно указать имя линии в 'Line name').
Звук проигрывается и это не отключается. Сам звук задаётся в 'Sound Name'. Количество повторений (в пределах одного бара) задаётся в 'Repetitions', интервалы между повторениями (минимальные интервалы) задаются в 'Pause, in seconds'.
Дополнительно можно указать использовать ли 'Alert', 'Send mail', 'Send notification'.
Скрипт выводит на график события календаря.Candle shadow percent histogram 2
Процентное отношение верхней и нижней теней относительно размера High-Low
В рынке всегда две противоположные позицииiRSI rule
Сравнивается значение RSI на баре #1 и (максимальное или минимальное) значение RSI в пределах 'RSI windows' баров