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Индикаторы

MA Alert Crossing Price or Line - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2782
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор iMA (Moving Average, MA) отображается на графике как обычный 'MA', но имеет дополнительный функционал: может сигнализировать когда 'MA' пересекает цену или линию на графике. Проверка пересечения идёт на баре #0. 

Настройки

MA Alert Crossing Price or Line

Рис. 1. MA Alert Crossing Price or Line

Тип пересечения выбирается в 'Price Or Line' - может быть 'Price' (в таком случае цену нужно указывать в 'The value for "Price Or Line"') или 'Line' (это может быть или горизонтальная или трендовая линия и ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно указать имя линии в 'Line name').

Звук проигрывается и это не отключается. Сам звук задаётся в 'Sound Name'. Количество повторений (в пределах одного бара) задаётся в 'Repetitions', интервалы между повторениями (минимальные интервалы) задаются в 'Pause, in seconds'.

Дополнительно можно указать использовать ли 'Alert', 'Send mail', 'Send notification'.

    News Calendar. Новостной Календарь. News Calendar. Новостной Календарь.

    Скрипт выводит на график события календаря.

    Candle shadow percent histogram 2 Candle shadow percent histogram 2

    Процентное отношение верхней и нижней теней относительно размера High-Low

    Always two opposite positions Always two opposite positions

    В рынке всегда две противоположные позиции

    iRSI rule iRSI rule

    Сравнивается значение RSI на баре #1 и (максимальное или минимальное) значение RSI в пределах 'RSI windows' баров