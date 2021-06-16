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MACDOnDEMA Four Colors - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Пользовательский индикатор MACDOnDEMA (MACD рассчитанный по двум индикаторам DEMA) выполнен в виде цветной гистограммы (используется стиль рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM). Всего гистограмма может иметь четыре цвета.
Схема раскраски (эта же схема указана в коде индикатора):
/*
'MACD' > previous MACD && 'MACD' < 0.0 -> 'Color'=1.0
'MACD' > previous MACD && 'MACD' > 0.0 -> 'Color'=2.0
'MACD' < previous MACD && 'MACD' > 0.0 -> 'Color'=3.0
'MACD' < previous MACD && 'MACD' < 0.0 -> 'Color'=4.0
*/
Вид индикатора - сравнение MACD Four Colors 2, MACDOnTEMA Four Colors и MACDOnDEMA Four Colors:
Рис. 1. MACDOnDEMA Four Colors
MACDOnTEMA Four Colors
Индикатор MACDOnTEMA в виде гистограммы из четырёх цветовProfit of the current symbol
Индикатор выводит по центру графика прибыль по текущему символу
ROC EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'ROC'. В рынке всегда только одна позиция.OHLC and indicators to CSV Panel 2
Утилита: сохранение значений OHLC баров и указанного буфера выбранного индикатора в csv файл