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Индикаторы

MACDOnDEMA Four Colors - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2229
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

Пользовательский индикатор MACDOnDEMA (MACD рассчитанный по двум индикаторам DEMA) выполнен в виде цветной гистограммы (используется стиль рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM). Всего гистограмма может иметь четыре цвета.

Схема раскраски (эта же схема указана в коде индикатора):

      /*
       'MACD' > previous MACD && 'MACD' < 0.0 -> 'Color'=1.0
       'MACD' > previous MACD && 'MACD' > 0.0 -> 'Color'=2.0
       'MACD' < previous MACD && 'MACD' > 0.0 -> 'Color'=3.0
       'MACD' < previous MACD && 'MACD' < 0.0 -> 'Color'=4.0
      */

Вид индикатора - сравнение MACD Four Colors 2MACDOnTEMA Four Colors и MACDOnDEMA Four Colors:

MACDOnDEMA Four Colors

Рис. 1. MACDOnDEMA Four Colors

    MACDOnTEMA Four Colors MACDOnTEMA Four Colors

    Индикатор MACDOnTEMA в виде гистограммы из четырёх цветов

    Profit of the current symbol Profit of the current symbol

    Индикатор выводит по центру графика прибыль по текущему символу

    ROC EA ROC EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'ROC'. В рынке всегда только одна позиция.

    OHLC and indicators to CSV Panel 2 OHLC and indicators to CSV Panel 2

    Утилита: сохранение значений OHLC баров и указанного буфера выбранного индикатора в csv файл