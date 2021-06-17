Торговая стратегия

Советник работает по пользовательскому индикатору Price Rate of Change (ROC). Индикатор (как и новый бар) проверяются на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. По умолчанию сигналы проверяются только в момент рождения нового бара (параметр 'Search signals, in seconds' выставлен в значение МЕНЬШЕ '10'). В советнике нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Вы рынке всегда только одна позиция - если поступает противоположный сигнал, то текущая позиция закрывается и открывается новая позиции в направлении сигнала.

Торговые сигналы:

сигнал BUY: индикатор ROC пересекает нулевую линии снизу вверх

сигнал SELL: зеркальный сигнал - индикатор ROC пересекает нулевую линию сверху вниз





Рис. 1. ROC EA





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds ' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (' Search signals, in seconds ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Интервал между поиском сигналов задаются в 'Search signals, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" (например '9' или '8' или ... '0') - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

ROC:

Параметры индикатора ROC.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. В данной версии не применяется.