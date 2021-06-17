Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ROC EA - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1833
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая стратегия
Советник работает по пользовательскому индикатору Price Rate of Change (ROC). Индикатор (как и новый бар) проверяются на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. По умолчанию сигналы проверяются только в момент рождения нового бара (параметр 'Search signals, in seconds' выставлен в значение МЕНЬШЕ '10'). В советнике нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Вы рынке всегда только одна позиция - если поступает противоположный сигнал, то текущая позиция закрывается и открывается новая позиции в направлении сигнала.
Торговые сигналы:
- сигнал BUY: индикатор ROC пересекает нулевую линии снизу вверх
- сигнал SELL: зеркальный сигнал - индикатор ROC пересекает нулевую линию сверху вниз
Рис. 1. ROC EA
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Интервал между поиском сигналов задаются в 'Search signals, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" (например '9' или '8' или ... '0') - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
ROC:
Параметры индикатора ROC.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. В данной версии не применяется.
Индикатор MACD рассчитанный по двум индикаторам DEMA в виде гистограммы из четырёх цветовMACDOnTEMA Four Colors
Индикатор MACDOnTEMA в виде гистограммы из четырёх цветов
Утилита: сохранение значений OHLC баров и указанного буфера выбранного индикатора в csv файлTodays Channel
Дневной канал на меньшем таймфрейме