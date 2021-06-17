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ROC EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1833
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
ROC EA.mq5 (80.62 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
roc.mq5 (2.69 KB) просмотр
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Торговая стратегия

Советник работает по пользовательскому индикатору Price Rate of Change (ROC). Индикатор (как и новый бар) проверяются на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. По умолчанию сигналы проверяются только в момент рождения нового бара (параметр 'Search signals, in seconds' выставлен в значение МЕНЬШЕ '10'). В советнике нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Вы рынке всегда только одна позиция - если поступает противоположный сигнал, то текущая позиция закрывается и открывается новая позиции в направлении сигнала.

Торговые сигналы:

  • сигнал BUY: индикатор ROC пересекает нулевую линии снизу вверх
  • сигнал SELL: зеркальный сигнал - индикатор ROC пересекает нулевую линию сверху вниз

ROC EA

Рис. 1. ROC EA


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
  • При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Интервал между поиском сигналов задаются в 'Search signals, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" (например '9' или '8' или ... '0') - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

ROC:

Параметры индикатора ROC.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. В данной версии не применяется.

MACDOnDEMA Four Colors MACDOnDEMA Four Colors

Индикатор MACD рассчитанный по двум индикаторам DEMA в виде гистограммы из четырёх цветов

MACDOnTEMA Four Colors MACDOnTEMA Four Colors

Индикатор MACDOnTEMA в виде гистограммы из четырёх цветов

OHLC and indicators to CSV Panel 2 OHLC and indicators to CSV Panel 2

Утилита: сохранение значений OHLC баров и указанного буфера выбранного индикатора в csv файл

Todays Channel Todays Channel

Дневной канал на меньшем таймфрейме