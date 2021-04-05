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MACD Four Colors 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Гистограмма iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) раскрашивается в четыре цвета - в зависимости от расположения основной и сигнальной линии.
Новое:
1. изменена схема раскраски гистограммы. Теперь так:'MACD' > previous MACD && 'MACD' < 0.0 -> 'Color'=1.0 'MACD' > previous MACD && 'MACD' > 0.0 -> 'Color'=2.0 'MACD' < previous MACD && 'MACD' > 0.0 -> 'Color'=3.0 'MACD' < previous MACD && 'MACD' < 0.0 -> 'Color'=4.0
2. в индикаторе можно выбирать 'Old' и 'New' схему раскраски (название схемы отображается в окне индикатора)
Рис. 1. MACD Four Colors 2
Индикатор по статье John Ehlers-а в журнале "Stocks & Commodities V. 33:09", стр.12-15Fractals Fibo 2
Индикатор строит графический объект OBJ_FIBO по двум последним фракталам
Индикатор iMA (Moving Average, MA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_LINE - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз". Вариации на тему индикатора 'MA Color N Bars'Мультитаймфреймовый индикатор фракталов и индикатор технической разметки на его основе.
Живая мультитаймфреймовая авторазметка с помощью Fibonacci Time Zones, Andrew's Pitchforks, Equidistant Channels на основе индикатора Fractals