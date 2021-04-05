MACD Four Colors 2

Идея индикатора

Гистограмма iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) раскрашивается в четыре цвета - в зависимости от расположения основной и сигнальной линии.

Новое:

1. изменена схема раскраски гистограммы. Теперь так:

'MACD' > previous MACD && 'MACD' < 0.0 -> 'Color'=1.0 'MACD' > previous MACD && 'MACD' > 0.0 -> 'Color'=2.0 'MACD' < previous MACD && 'MACD' > 0.0 -> 'Color'=3.0 'MACD' < previous MACD && 'MACD' < 0.0 -> 'Color'=4.0