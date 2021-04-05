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Индикаторы

MACD Four Colors 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2806
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Гистограмма iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) раскрашивается в четыре цвета - в зависимости от расположения основной и сигнальной линии.

Новое:

1. изменена схема раскраски гистограммы. Теперь так:

          'MACD' > previous MACD && 'MACD' < 0.0 -> 'Color'=1.0
          'MACD' > previous MACD && 'MACD' > 0.0 -> 'Color'=2.0
          'MACD' < previous MACD && 'MACD' > 0.0 -> 'Color'=3.0
          'MACD' < previous MACD && 'MACD' < 0.0 -> 'Color'=4.0

2. в индикаторе можно выбирать 'Old' и 'New' схему раскраски (название схемы отображается в окне индикатора)



MACD Four Colors 2

Рис. 1. MACD Four Colors 2


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