Идея утилиты

Новое в версии 2:

Номер буфера можно казать (параметр 'Buffer № ... ')

Если у индикатора есть пустые значения (EMPTY_VALUE) Вы можете указать каким числом заменить это значение (параметр 'EMPTY_VALUE -> ... ')

Это первая версия утилиты в виде панели: панель находит и отображает все индикаторы на графике. В поле календаря выбирается стартовая дата. После клика на кнопке 'Start' в файл csv пишутся такие поля: 'Date', 'Open' 'High', 'Low', 'Close', 'Buffer № ... '. Обратите внимание, с выбранного индикатора берутся данные с буфера #0 и точность записи равна Digits().





Рис. 1. OHLC and indicators to CSV Panel 2

Наличие индикаторов сканируется раз в 10 секунд.





Где искать сохранённый файл 'file name'? Файл сохраняется в папке [Data Folder]\MQL5\Files





Рис. 2. Где искать файл



