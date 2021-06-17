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OHLC and indicators to CSV Panel 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Идея утилиты
Новое в версии 2:
Номер буфера можно казать (параметр 'Buffer № ... ')
Если у индикатора есть пустые значения (EMPTY_VALUE) Вы можете указать каким числом заменить это значение (параметр 'EMPTY_VALUE -> ... ')
Это первая версия утилиты в виде панели: панель находит и отображает все индикаторы на графике. В поле календаря выбирается стартовая дата. После клика на кнопке 'Start' в файл csv пишутся такие поля: 'Date', 'Open' 'High', 'Low', 'Close', 'Buffer № ... '. Обратите внимание, с выбранного индикатора берутся данные с буфера #0 и точность записи равна Digits().
Рис. 1. OHLC and indicators to CSV Panel 2
Наличие индикаторов сканируется раз в 10 секунд.
Где искать сохранённый файл 'file name'? Файл сохраняется в папке [Data Folder]\MQL5\Files
Рис. 2. Где искать файл
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'ROC'. В рынке всегда только одна позиция.MACDOnDEMA Four Colors
Индикатор MACD рассчитанный по двум индикаторам DEMA в виде гистограммы из четырёх цветов
Дневной канал на меньшем таймфреймеTrade line Close
Утилита для ручной торговли