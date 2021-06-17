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OHLC and indicators to CSV Panel 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1717
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея утилиты

Новое в версии 2: 

Номер буфера можно казать (параметр 'Buffer № ... ')

Если у индикатора есть пустые значения (EMPTY_VALUE) Вы можете указать каким числом заменить это значение (параметр 'EMPTY_VALUE -> ... ')

Это первая версия утилиты в виде панели: панель находит и отображает все индикаторы на графике. В поле календаря выбирается стартовая дата. После клика на кнопке 'Start' в файл csv пишутся такие поля: 'Date', 'Open' 'High', 'Low', 'Close', 'Buffer № ... '. Обратите внимание, с выбранного индикатора берутся данные с буфера #0 и точность записи равна Digits().

OHLC and indicators to CSV Panel 2

Рис. 1. OHLC and indicators to CSV Panel 2

Наличие индикаторов сканируется раз в 10 секунд.


Где искать сохранённый файл 'file name'? Файл сохраняется в папке [Data Folder]\MQL5\Files

OHLC and indicators to CSV Panel 2

Рис. 2. Где искать файл


ROC EA ROC EA

Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'ROC'. В рынке всегда только одна позиция.

MACDOnDEMA Four Colors MACDOnDEMA Four Colors

Индикатор MACD рассчитанный по двум индикаторам DEMA в виде гистограммы из четырёх цветов

Todays Channel Todays Channel

Дневной канал на меньшем таймфрейме

Trade line Close Trade line Close

Утилита для ручной торговли