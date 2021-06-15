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MACDOnTEMA Four Colors - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Пользовательский индикатор MACDOnTEMA выполнен в виде цветной гистограммы (используется стиль рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM). Всего гистограмма может иметь четыре цвета.
Схема раскраски (эта же схема указана в коде индикатора):
/*
'MACD' > previous MACD && 'MACD' < 0.0 -> 'Color'=1.0
'MACD' > previous MACD && 'MACD' > 0.0 -> 'Color'=2.0
'MACD' < previous MACD && 'MACD' > 0.0 -> 'Color'=3.0
'MACD' < previous MACD && 'MACD' < 0.0 -> 'Color'=4.0
*/
Вид индикатора:
Рис. 1. MACDOnTEMA Four Colors
Profit of the current symbol
Индикатор выводит по центру графика прибыль по текущему символуMACDOnTEMA
MACD на индикаторах iTEMA (Triple Exponential Moving Average, TEMA
MACDOnDEMA Four Colors
Индикатор MACD рассчитанный по двум индикаторам DEMA в виде гистограммы из четырёх цветовROC EA
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