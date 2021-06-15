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Индикаторы

MACDOnTEMA Four Colors - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1477
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Пользовательский индикатор MACDOnTEMA выполнен в виде цветной гистограммы (используется стиль рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM). Всего гистограмма может иметь четыре цвета.

Схема раскраски (эта же схема указана в коде индикатора):

      /*
       'MACD' > previous MACD && 'MACD' < 0.0 -> 'Color'=1.0
       'MACD' > previous MACD && 'MACD' > 0.0 -> 'Color'=2.0
       'MACD' < previous MACD && 'MACD' > 0.0 -> 'Color'=3.0
       'MACD' < previous MACD && 'MACD' < 0.0 -> 'Color'=4.0
      */

Вид индикатора:

MACDOnTEMA Four Colors

Рис. 1. MACDOnTEMA Four Colors

    Profit of the current symbol Profit of the current symbol

    Индикатор выводит по центру графика прибыль по текущему символу

    MACDOnTEMA MACDOnTEMA

    MACD на индикаторах iTEMA (Triple Exponential Moving Average, TEMA

    MACDOnDEMA Four Colors MACDOnDEMA Four Colors

    Индикатор MACD рассчитанный по двум индикаторам DEMA в виде гистограммы из четырёх цветов

    ROC EA ROC EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'ROC'. В рынке всегда только одна позиция.