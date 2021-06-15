Идея индикатора

Пользовательский индикатор MACDOnTEMA выполнен в виде цветной гистограммы (используется стиль рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM). Всего гистограмма может иметь четыре цвета.

Схема раскраски (эта же схема указана в коде индикатора):

Вид индикатора:





Рис. 1. MACDOnTEMA Four Colors