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Индикаторы

EhlersDecyclerOscillator Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2814
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Доработка пользовательского индикатора The Decycler Oscillator написанного Andrei Novichkov. В индикатор добавлены два индикаторных буфера DRAW_ARROW для сигналов 'BUY' и 'SELL'.

Если сигнала нет, в буфер стрелки записывается значение 'EMPTY_VALUE' и оно не отображается в окне 'Data Window', а вот когда сигнал есть, тогда в буфер стрелок записывается значение '0.0'. Ниже пример для сигнала 'BUY':

EhlersDecyclerOscillator Arrow

Рис. 1. EhlersDecyclerOscillator Arrow

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