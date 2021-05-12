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EhlersDecyclerOscillator Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Доработка пользовательского индикатора The Decycler Oscillator написанного Andrei Novichkov. В индикатор добавлены два индикаторных буфера DRAW_ARROW для сигналов 'BUY' и 'SELL'.
Если сигнала нет, в буфер стрелки записывается значение 'EMPTY_VALUE' и оно не отображается в окне 'Data Window', а вот когда сигнал есть, тогда в буфер стрелок записывается значение '0.0'. Ниже пример для сигнала 'BUY':
Рис. 1. EhlersDecyclerOscillator Arrow
Торговая стратегия по индикатору iAO (Awesome Oscillator, AO) по сигналу 'Блюдце'The Decycler Oscillator
Индикатор по книге John Ehlers-а "Cycle Analytics For Traders", стр. 43 - 44.
Торговля по сигналам пользовательского индикатора 'EhlersDecyclerOscillator Arrow'Stochastic Filling
Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с заливкой области между главной и сигнальной линиями