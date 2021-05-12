Идея индикатора

Доработка пользовательского индикатора The Decycler Oscillator написанного Andrei Novichkov. В индикатор добавлены два индикаторных буфера DRAW_ARROW для сигналов 'BUY' и 'SELL'.

Если сигнала нет, в буфер стрелки записывается значение 'EMPTY_VALUE' и оно не отображается в окне 'Data Window', а вот когда сигнал есть, тогда в буфер стрелок записывается значение '0.0'. Ниже пример для сигнала 'BUY':





Рис. 1. EhlersDecyclerOscillator Arrow