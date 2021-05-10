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Индикаторы

The Decycler Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
1820
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Когда линия индикатора выше нуля, то тренд восходящий. Когда ниже нуля, то нисходящий. Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!



iSAR Two Timeframes iSAR Two Timeframes

Торговая стратегия на двух индикаторах iSAR (Parabolic SAR, SAR) - главный индикатор ('Filter') на таймфрейме 'SAR Filter: timeframe' задаёт тип сигнала, а iSAR на 'Working timeframe' ожидает подтверждения

RSI Extrenum levels drawer RSI Extrenum levels drawer

Рисует линии по экстренумам RSI

iAO Saucer Signal iAO Saucer Signal

Торговая стратегия по индикатору iAO (Awesome Oscillator, AO) по сигналу 'Блюдце'

EhlersDecyclerOscillator Arrow EhlersDecyclerOscillator Arrow

Доработка пользовательского индикатора 'EhlersDecyclerOscillator' написанного Andrei Novichkov