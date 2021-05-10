Когда линия индикатора выше нуля, то тренд восходящий. Когда ниже нуля, то нисходящий. Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать её вместе с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!







