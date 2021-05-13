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Индикаторы

Stochastic Filling - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1721
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

При помощи стиля DRAW_FILLING закрашиваете область между главной и сигнальной линиями индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)

Stochastic Filling

Рис. 1. Stochastic Filling

Эта заливка (с приглушенными цветами) более наглядно показывает места пересечения главной и сигнальной линии стохастика.

    EhlersDecyclerOscillator Arrow EA EhlersDecyclerOscillator Arrow EA

    Торговля по сигналам пользовательского индикатора 'EhlersDecyclerOscillator Arrow'

    EhlersDecyclerOscillator Arrow EhlersDecyclerOscillator Arrow

    Доработка пользовательского индикатора 'EhlersDecyclerOscillator' написанного Andrei Novichkov

    High Low N Bar High Low N Bar

    Индикатор отображает цену High и Low заданного бара (заданного по номеру)

    RSIOnMAOnRSI Cross signal only RSIOnMAOnRSI Cross signal only

    Облегчённая стратегия по пользовательскому индикатору 'RSIOnMAOnRSI'