Идея индикатора

При помощи стиля DRAW_FILLING закрашиваете область между главной и сигнальной линиями индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)





Рис. 1. Stochastic Filling

Эта заливка (с приглушенными цветами) более наглядно показывает места пересечения главной и сигнальной линии стохастика.