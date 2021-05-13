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Stochastic Filling - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
При помощи стиля DRAW_FILLING закрашиваете область между главной и сигнальной линиями индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)
Рис. 1. Stochastic Filling
Эта заливка (с приглушенными цветами) более наглядно показывает места пересечения главной и сигнальной линии стохастика.
EhlersDecyclerOscillator Arrow EA
Торговля по сигналам пользовательского индикатора 'EhlersDecyclerOscillator Arrow'EhlersDecyclerOscillator Arrow
Доработка пользовательского индикатора 'EhlersDecyclerOscillator' написанного Andrei Novichkov
High Low N Bar
Индикатор отображает цену High и Low заданного бара (заданного по номеру)RSIOnMAOnRSI Cross signal only
Облегчённая стратегия по пользовательскому индикатору 'RSIOnMAOnRSI'