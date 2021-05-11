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iAO Saucer Signal - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник использует сигнал 'Блюдце' индикатора iAO (Awesome Oscillator, AO). Сам индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. Трейлинг и поиск сигналов - только в момент рождения нового бара. Лот - только постоянный.
Торговые сигналы 'Блюдце':
BUY:
"Блюдце" — сигнал на покупку возникает, когда гистограмма находится выше нулевой линии. Условия образования сигнала на покупку:
- сигнал "Блюдце" образуется, когда гистограмма меняет направление с нисходящего на восходящее. Второй столбец ниже первого и он окрашен в красный цвет. Третий столбец выше второго и он зеленый;
- для образования сигнала "Блюдце" необходимо, по крайней мере, три столбца гистограммы
SELL:
Сигнал "Блюдце" зеркален - само "Блюдце" перевернуто, и все столбики гистограммы входящие в сигнал находится ниже нуля.
Рис. 1. iAO Saucer Signal. Сигнал 'Блюдце' для открытия SELL
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Трейлинг и поиск сигналов - только в момент рождения нового бара.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот только постоянный ('Lots').
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.
ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)
За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Индикатор по книге John Ehlers-а "Cycle Analytics For Traders", стр. 43 - 44.iSAR Two Timeframes
Торговая стратегия на двух индикаторах iSAR (Parabolic SAR, SAR) - главный индикатор ('Filter') на таймфрейме 'SAR Filter: timeframe' задаёт тип сигнала, а iSAR на 'Working timeframe' ожидает подтверждения
Доработка пользовательского индикатора 'EhlersDecyclerOscillator' написанного Andrei NovichkovEhlersDecyclerOscillator Arrow EA
Торговля по сигналам пользовательского индикатора 'EhlersDecyclerOscillator Arrow'