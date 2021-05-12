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EhlersDecyclerOscillator Arrow EA - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник считываем показания индикаторных буферов 'BUY' и 'SELL' пользовательского индикатора EhlersDecyclerOscillator Arrow
Рис. 1. Индикатор 'EhlersDecyclerOscillator Arrow'
Индикатор создаётся на рабочем таймфрейме советника (параметр 'Working timeframe').
Рекомендации по начальной оптимизации:
На рисунке ниже указаны какие параметры и в каких диапазонах следует указать при первичной оптимизации. Обратите внимание, что рабочий таймфрейм 'Working timeframe' также поддаётся оптимизации и позволяет подобрать лучший таймфрейм:
Рис. 2. EhlersDecyclerOscillator Arrow EA. Начальная оптимизация
Рис. 3. Результаты первичной оптимизации
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Dec и Arrow:
Параметры пользовательского индикатора.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.
ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)
За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Доработка пользовательского индикатора 'EhlersDecyclerOscillator' написанного Andrei NovichkoviAO Saucer Signal
Торговая стратегия по индикатору iAO (Awesome Oscillator, AO) по сигналу 'Блюдце'
Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с заливкой области между главной и сигнальной линиямиHigh Low N Bar
Индикатор отображает цену High и Low заданного бара (заданного по номеру)