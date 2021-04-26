Идея торговой стратегии

ВНИМАНИЕ! СОВЕТНИК БУДЕТ КОРРЕКТНО РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ХЕДЖ-СЧЕТАХ. НА НЕТТИНГОВЫХ СЧЕТАХ РАБОТА СОВЕТНИКА НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ!!!



Данный код "вырос" из Follow the price Simple:

теперь это панель

выставление отложенных ордеров только вручную через панель

изменён тип отложенных ордеров на 'Buy stop' и 'Sell stop'

Описание панели:

В рынке советник разрешает держать один 'Buy stop' и один 'Sell stop'. В момент рождения нового бара советник может передвигать отложенные ордера ('Buy stop' и 'Sell stop') на заданное расстояние от цены (это расстояние задаётся во входных параметрах). Buy stop следует за ценой вниз. Sell stop следует за ценой вверх.

Советник максимально облегчён - лот только постоянный, нет ни Стол лосс ни Тейк профит, а закрытие позиций происходит по открытию противоположной позиции. Например при срабатывании 'Buy stop' была открыта позиция 'BUY'. А потом сработал 'Sell stop' и открылась позиция 'SELL' - это будет сигнал к закрытию позиции 'BUY'. Конечно это не лучшее решение, но зато, если будут запросы, можно будет добавить функционал (все возможные параметры можно увидеть в описании кода MA on ATR Color N bars EA).





Рис. 1. Follow The Price Panel





Особенности:

Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта отступа для Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта отступа для Трейлинга. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный и задаётся через параметр 'Lots'.

Pending Order Parameters:

Задаётся один из двух вариантов трейлинга.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.

Структура программы:

Follow The Price Panel.mq5 - советник. Его задача создать панель и транслировать события 'OnDeinit', 'OnTick', 'OnTradeTransaction' и 'OnChartEvent' в панель

Follow The Price Panel Dialog.mqh - панель. Обрабатывает клики по кнопкам и передаёт команды на исполнение в торговый класс

TradingEngine31.mqh - торговый класс

TradingEngineEnums.mqh - включаемый файл, содержит объявление служебное перечисление и структуру

Инсталляция:

Содержимое архива распаковать в раздел с экспертами ([data folder]\MQL5\Experts\) в отдельную папку 'Follow The Price Panel'. Не забыть скачать элемент управления 'EditKVN.mqh' в папку [data folder]\MQL5\Include\Controls\. Для работы запускать советник Follow The Price Panel.mq5