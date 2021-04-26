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Follow The Price Panel - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
ВНИМАНИЕ!
СОВЕТНИК БУДЕТ КОРРЕКТНО РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ХЕДЖ-СЧЕТАХ. НА НЕТТИНГОВЫХ СЧЕТАХ РАБОТА СОВЕТНИКА НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ!!!
Данный код "вырос" из Follow the price Simple:
- теперь это панель
- выставление отложенных ордеров только вручную через панель
- изменён тип отложенных ордеров на 'Buy stop' и 'Sell stop'
Описание панели:
В рынке советник разрешает держать один 'Buy stop' и один 'Sell stop'. В момент рождения нового бара советник может передвигать отложенные ордера ('Buy stop' и 'Sell stop') на заданное расстояние от цены (это расстояние задаётся во входных параметрах). Buy stop следует за ценой вниз. Sell stop следует за ценой вверх.
Советник максимально облегчён - лот только постоянный, нет ни Стол лосс ни Тейк профит, а закрытие позиций происходит по открытию противоположной позиции. Например при срабатывании 'Buy stop' была открыта позиция 'BUY'. А потом сработал 'Sell stop' и открылась позиция 'SELL' - это будет сигнал к закрытию позиции 'BUY'. Конечно это не лучшее решение, но зато, если будут запросы, можно будет добавить функционал (все возможные параметры можно увидеть в описании кода MA on ATR Color N bars EA).
Рис. 1. Follow The Price Panel
Особенности:
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта отступа для Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта отступа для Трейлинга. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный и задаётся через параметр 'Lots'.
Pending Order Parameters:
Задаётся один из двух вариантов трейлинга.
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Структура программы:
- Follow The Price Panel.mq5 - советник. Его задача создать панель и транслировать события 'OnDeinit', 'OnTick', 'OnTradeTransaction' и 'OnChartEvent' в панель
- Follow The Price Panel Dialog.mqh - панель. Обрабатывает клики по кнопкам и передаёт команды на исполнение в торговый класс
- TradingEngine31.mqh - торговый класс
- TradingEngineEnums.mqh - включаемый файл, содержит объявление служебное перечисление и структуру
Инсталляция:
Содержимое архива распаковать в раздел с экспертами ([data folder]\MQL5\Experts\) в отдельную папку 'Follow The Price Panel'. Не забыть скачать элемент управления 'EditKVN.mqh' в папку [data folder]\MQL5\Include\Controls\. Для работы запускать советник Follow The Price Panel.mq5
Отображает максимальное расстояние цены в пунктах от минимальной до максимальной цен на графике.SAR Color
Цветной индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR)
Индикатор iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) в виде гистограммы из четырёх цветовButtonExpert
Кнопки добавить в ваш Эксперт созданный с помощью Мастера MQL5