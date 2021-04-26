CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Follow The Price Panel - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2319
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Follow The Price Panel.zip (15.96 KB)
Empty.mq5 (2.46 KB) просмотр
\MQL5\Include\Controls\
EditKVN.mqh (20.37 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея торговой стратегии

ВНИМАНИЕ!

СОВЕТНИК БУДЕТ КОРРЕКТНО РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ХЕДЖ-СЧЕТАХ. НА НЕТТИНГОВЫХ СЧЕТАХ РАБОТА СОВЕТНИКА НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ!!!

Данный код "вырос" из Follow the price Simple:

  • теперь это панель
  • выставление отложенных ордеров только вручную через панель
  • изменён тип отложенных ордеров на 'Buy stop' и 'Sell stop'

Описание панели:

В рынке советник разрешает держать один 'Buy stop' и один 'Sell stop'. В момент рождения нового бара советник может передвигать отложенные ордера ('Buy stop' и 'Sell stop') на заданное расстояние от цены (это расстояние задаётся во входных параметрах). Buy stop следует за ценой вниз. Sell stop следует за ценой вверх.

Советник максимально облегчён - лот только постоянный, нет ни Стол лосс ни Тейк профит, а закрытие позиций происходит по открытию противоположной позиции. Например при срабатывании 'Buy stop' была открыта позиция 'BUY'. А потом сработал 'Sell stop' и открылась позиция 'SELL' - это будет сигнал к закрытию позиции 'BUY'. Конечно это не лучшее решение, но зато, если будут запросы, можно будет добавить функционал (все возможные параметры можно увидеть в описании кода MA on ATR Color N bars EA).

Follow The Price Panel

Рис. 1. Follow The Price Panel


Особенности:

  • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта отступа для Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта отступа для Трейлинга. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. 

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный и задаётся через параметр 'Lots'.

Pending Order Parameters:

Задаётся один из двух вариантов трейлинга.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

Структура программы:

  • Follow The Price Panel.mq5 - советник. Его задача создать панель и транслировать события 'OnDeinit', 'OnTick', 'OnTradeTransaction' и 'OnChartEvent' в панель
  • Follow The Price Panel Dialog.mqh - панель. Обрабатывает клики по кнопкам и передаёт команды на исполнение в торговый класс
  • TradingEngine31.mqh - торговый класс
  • TradingEngineEnums.mqh - включаемый файл, содержит объявление служебное перечисление и структуру

Инсталляция:

Содержимое архива распаковать в раздел с экспертами ([data folder]\MQL5\Experts\) в отдельную папку 'Follow The Price Panel'. Не забыть скачать элемент управления 'EditKVN.mqh' в папку [data folder]\MQL5\Include\Controls\. Для работы запускать советник Follow The Price Panel.mq5

Метка с значением максимального расстояния цены на графике Метка с значением максимального расстояния цены на графике

Отображает максимальное расстояние цены в пунктах от минимальной до максимальной цен на графике.

SAR Color SAR Color

Цветной индикатор iSAR (Parabolic SAR, SAR)

TRIX Four Colors TRIX Four Colors

Индикатор iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) в виде гистограммы из четырёх цветов

ButtonExpert ButtonExpert

Кнопки добавить в ваш Эксперт созданный с помощью Мастера MQL5