Идея торговой стратегии

Торговать по пользовательскому индикатору MA on ATR Color N bars - сигналами служит цвет индикаторной линии под именем 'MA on ATR'. При появлении сигнала выставляется отложенный ордер (BUY STOP или SELL STOP) по цене High или Low текущего бара (про текущий бар подробнее в разделе Особенности)

Торговые сигналы:

Пример ниже дан для случая, когда текущий бар - это бар #0. Появился сигнал (смотрим на цветную линию индикатора) - разметили отложенный ордер BUY STOP на цене 106.107. На следующем баре снова сигнал на размещение BUY STOP - теперь порядок действий немного отличается: сначала удаляем ранее размещённый отложенный ордер и выставляем новый BUY STOP по цене 105.683:





Рис. 1. MA on ATR Color N bars EA





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть выставлен только один отложенный ордер (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру ' Pending: Only one pending ')

') При работе в режиме 'внутри бара' (' Search signals, in seconds ' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (' Search signals, in seconds ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1

' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' (' ' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1 Параметр ' Use time control ' - временной интервал поиска торговых сигналов от ' Start Hour '::' Start Minute ' до ' End Hour '::' End Minute' . Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки

' - временной интервал поиска торговых сигналов от ' '::' ' до ' '::' . Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Time control:

В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг. iADXWilder

ATR и MA:

Параметры Pending Order Parameters пользовательского индикатора MA on ATR Color N bars.

Pending Order Parameters:

Уточняющие параметры отложенных ордеров. 'Pending: Expiration, in minutes ('0' -> OFF)' - время жизни отложенного ордера, не выставляйте меньше 15 минут. 'Pending: Indent' - отступ отложенного ордера от его цены. 'Pending: Maximum spread' - максимальный спред в момент выставления отложенного ордера, если спред будет больше - торговый приказ снимается. Флаг 'Pending: Only one pending' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одного отложенного ордера. За переворот сигналов отвечает флаг 'Pending: Reverse pending type'. Интересный флаг 'Pending: New pending -> delete previous onese' - при выставлении его в 'true' перед выставлением отложенного ордера гарантированно удаляются предыдущие отложенные ордера.

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.